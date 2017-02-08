Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым

В Сети идут горячие споры из-за нового ведущего популярного шоу "Прямой эфир". Народ бурно отреагировал на замену Бориса Корчевникова Дмитрием Шепелевым.

Несколько часов назад СМИ разразились сенсационной новостью, что Борис Корчевников покидает передачу "Прямой эфир". В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, а не недавнюю драку с Никитой Джигурдой, как некоторые подумали.

Позже вездесущие репортеры выяснили, что вакантное место ведущего шоу займет его коллега по цеху, бывший возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Позже этот факт в своем Instagram шоумен с ликованием подтвердил.

"Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)" – радуется Шепелев.

Реакция народа на событие оказалась очень бурной. Люди пачками оставляют комментарии под сообщением телеведущего. Пользователи Сети поделились на два лагеря. Одни порадовались такому отличному трудоустройству Дмитрия, другие принялись сокрушаться из-за полюбившегося им Бориса Корчевникова.

Фото опубликовано Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 8 2017 в 3:33 PST

Некоторые посчитали, что экс-супруг Фриске в плане ведения передачи более опытный. "Фух, ура))) там же не будет больше такого треша теперь?", "Наконец-то) 💪эрудит будет в студии", "Ждем, но тяжело Вас представить...там часто такой балаган...", "Вау! Теперь начну смотреть. Мне кажется программа станет намного интереснее", "Ну наконец-то. А то этот Борис надоел!!! Пародия на Малахова какая-то", "Только не ведите как Борис, который явно копировал манеру Малахова. Даже смешно было смотреть. Я думаю, что Вы Дмитрий лучше справитесь с этой задачей", "Вам бы что-нибудь по-солиднее, а не эту чушь вести 😕", "Какое счастье, что убрали этого жуткого Корчевникова", – радуются фанаты Шепелева.

Просто это "Прямой эфир" �� Фото опубликовано Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 11 2017 в 2:31 PST

Другие посчитали, что Дмитрий существенно опустит свою планку после работы на "Первом канале" в приличных проектах вроде "Достояния Республики". "Прямой эфир" – это все-таки шоу о скандалах и разборках.

"Не Вашего уровня передача, ее противно смотреть. Там склоки, оры и рытье в грязном белье...Хотя, может от телеведущего все зависит, и Вы измените эту передачу к лучшему и сделаете ее интересной", "До Корчевникова "Прямой эфир" вел Михаил Зеленский. Очень хорошая программа была. Он не старался нарыть побольше грязи, а пытался помирить стороны конфликта. Дима, желаю удачи и "держать планку" – поменьше грязи в передаче и побольше добра!)", "А как же первый канал?!", "Неожиданно) Ваш формат разве?)", "Вообще не представляю вас в этой роли", "Жутейная передача....народ любит..но после нее куда-это как в пропасть упасть", – переживают эстеты.

Фото опубликовано Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Дек 21 2016 в 5:03 PST

Отметим, что у Корчевникова сторонников не меньше, чем у Шепелева. "Верните Борю(", "С Первого попросили что ли??? Малахова подсидеть хотел. Не вышло. Теперь Корчевникова. Зачем????????", "Ужас какой! Лучше Борис!", "Борис лучше, че деньги закончилось", "Жуть. Ни стыда, ни совести как всегда", "А мне Борис тоже нравится и ведет он хорошо", "Я смотреть не буду!!!!!!!", "Борис круче, просмотр передач отменяется", "Ну ужааааассс", "Рейтинги упадут это точно", "Я против! Корчевников лучший!" – негодуют поклонницы Бориса.

Многих не на шутку волнует дальнейшая судьба эффектного блондина. "А Борис?", "Но куда же Борис? Вы не знаете?", "а Борю куда ?))))", "А что с Борисом?", "А где Борис?", "А Борю почему убрали?", "Куда Борю дели?", "а что с Борисом ?", "А Боря Куда?", "А Борис Корчевников куда?", "Интересно почему Корчевникова сняли?" – массово вопрошают пользователи Сети.

Один комментатор обвинил в уходе Корчевникова из "Прямого эфира" его стычку с буйным звездным гостем – актером Никитой Джигурдой. "Как некрасиво, подло и обидно из-за Джигурды убрали Бориса!... На программе этот и***т спровоцировал Бориса и он позволил себе лишнего. Обвинили в нарушении этики ведущего, – сообщил сетевой всезнайка. – Жалко Бориса".