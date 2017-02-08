Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым

Корчевников покидает "Прямой эфир" Расторгуев сделал заявление о здоровье Боярский назвал Джигурду уродом Мадонна стала матерью близнецов Дом-2
Шоу-бизнес

Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского

Актриса младше пасынка на восемь лет
Шоу-бизнес

Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!

Лама Сафонова ответила на обвинения Андрея Давыдова
партнеры
Среда 8 февраля
Лента новостей
17:36
Российским звездам угрожают убийством вымогатели
17:27
Ляшко с матом скатился с лестницы Рады (видео)
17:12
Какая трава может спасти от рака мозга
17:05
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
17:00
Навальный вновь получил срок
16:56
Шойгу и Пиманов сняли кино
16:54
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
16:50
Долги перед гуковскими шахтерами погасят к июлю
16:49
После отставки заместителя Ройзман вспомнил про расстрелы
16:38
Студент получил гвоздь в череп во время драки в Москве
16:21
Лысый из Brazzers призвал россиян бороться за порно
16:17
В Германии оставили Тюмень без чемпионата мира
16:05
Путин отметил вклад молодых ученых
15:54
Бессрочная приватизация жилья пойдет на пользу обществу
15:48
Дума намерена контролировать перераспределение бюджета
15:38
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
15:33
Путин о неизбежности прекрасного будущего России
15:25
Полицейского и прохожего наградили за спасение женщины из Москвы-реки
15:00
Чем пахнет настоящий мужчина
14:57
Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку
14:55
Располневшие амурские тигры восхитили блогеров
14:51
У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание
14:45
Названа дата похорон комбата Гиви
14:13
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
14:10
Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
14:08
Следователь из Барвихи устроила гонки на льду
14:03
Страшные кадры с места убийства Гиви
14:01
Фестиваль в Сочи станет праздником для молодежи со всего мира
13:42
В Москве мужчина с пистолетом отобрал у прохожего 200 тысяч
13:38
Невеста Тимати похвасталась авто за 11 миллионов
13:12
Владеющий 59 квартирами депутат Госдумы подал на банкротство
13:07
В Москве студентка ранила одногруппника ножом в висок
12:55
Кремль назвал цель заказчиков убийства Гиви
12:36
В Нигерии похитили россиян
12:30
Комбат Гиви предчувствовал свою смерть
12:21
Корчевников об уходе из "Прямого эфира"
12:14
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
12:12
Кабинет Гиви полностью сгорел после теракта
12:04
Звезда КВН о лечении от рака
11:59
Резвящийся на волнах Обама взбесил американцев
11:57
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
11:53
Челябинец убил котов жены из-за испорченных тапочек
11:45
Борис Гребенщиков шокировал студентов
11:37
В Таиланде разбился российский турист
11:29
Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"
11:27
Садальский о беременной Довлатовой: Она сошла с ума
11:24
Украина сплясала на костях убитого Гиви
11:18
В День влюбленных в метро будут крутить романтические песни
11:12
Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой без грима
11:03
Кто и зачем убил ополченца Гиви
11:01
Шоумен Михаил Шац попал в больницу
11:00
Китаец продал сына от любовницы ради законной жены
10:59
Звезда культового сериала умерла от рака
10:46
Садальский вернется к взрослой дочери
10:36
Трамп спит по пять часов на посту президента США
10:31
Водянова рассказала о войне со своими детьми
10:24
Россияне ломятся в США после избрания Трампа
10:22
58-летняя Мадонна стала матерью близнецов
10:22
Как после пластики менялась Вера Алентова
10:10
Китай пристыдил США за незнание истории
10:00
Зачем Киев "поджигает" Донбасс
09:45
Самбурской запретили публично посылать людей
09:41
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
09:40
Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
09:20
Боярский назвал Джигурду уродом
09:13
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
09:12
В Подмосковье младенец погиб из-за отказа в госпитализации
09:11
Меркель родила козлу Тимуру первенца
09:00
В Москве украли Mercedes за 9 миллионов рублей
08:48
Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье
08:41
Трампа постигло первое разочарование
08:37
Украинское "Евровидение" омрачил скандал
08:29
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
08:14
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия
08:10
При пожаре в центре столицы погиб человек
08:00
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность
00:30
Что достанется Боне после разрыва с сыном миллиардера
22:08
Ляшко оставили без визы в США на десять лет
21:55
Председатель ПАСЕ обратился к Госдуме
21:50
Савченко поймали спящей на заседании Рады (видео)
21:37
Немецкий посол довел Киев до истерики
21:19
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Москве
21:12
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
20:52
Тимошенко набивается в "любимые жены" Трампа
20:34
Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача
20:29
Мужчина выжил при падении под поезд метро в Москве
20:02
Расследование по делу Хорошавина завершено
19:59
Киев нарушит вековые традиции назло России
19:28
Победитель "Своей игры" найден мертвым
19:13
Ректор РЭУ дал совет поступающим и студентам
18:58
"ЕР" настроила промышленность на рост
18:58
Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной
18:44
Любимые мужчины Деми Мур
18:33
Ростовскому заключенному отправили телефон в чехле из сала
18:14
Украинский журнал высмеяли за опухшего Порошенко
18:10
Почему женщины отказывают мужчинам в интиме
18:07
Еще один пассажир упал под поезд метро в Москве
17:46
Цыденов изменит атмосферу в Бурятии
17:38
Пенсионерку продают вместе с квартирой в Москве
17:35
"Единая Россия" дала старт новым партийным проектам

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Страшные кадры с места убийства Гиви
Пригожин прокомментировал личную жизнь Шульгина
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
Шоу-бизнес

Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым

Дмитрий Шепелев и Борис Корчевников. Фото: Дни.Ру
В Сети идут горячие споры из-за нового ведущего популярного шоу "Прямой эфир". Народ бурно отреагировал на замену Бориса Корчевникова Дмитрием Шепелевым.
прочитано 6402 раза

Несколько часов назад СМИ разразились сенсационной новостью, что Борис Корчевников покидает передачу "Прямой эфир". В качестве возможных причин такого решения источники назвали личные обстоятельства ведущего и проблемы со здоровьем, а не недавнюю драку с Никитой Джигурдой, как некоторые подумали.

ПО ТЕМЕ

Корчевников об уходе из "Прямого эфира"

Дмитрий Шепелев станет новым ведущим "Прямого эфира"

Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"

Позже вездесущие репортеры выяснили, что вакантное место ведущего шоу займет его коллега по цеху, бывший возлюбленный Жанны Фриске Дмитрий Шепелев. Позже этот факт в своем Instagram шоумен с ликованием подтвердил.

"Ну что. Кажется мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия". Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)" – радуется Шепелев.

Реакция народа на событие оказалась очень бурной. Люди пачками оставляют комментарии под сообщением телеведущего. Пользователи Сети поделились на два лагеря. Одни порадовались такому отличному трудоустройству Дмитрия, другие принялись сокрушаться из-за полюбившегося им Бориса Корчевникова.

Некоторые посчитали, что экс-супруг Фриске в плане ведения передачи более опытный.  "Фух, ура))) там же не будет больше такого треша теперь?", "Наконец-то) 💪эрудит будет в студии", "Ждем, но тяжело Вас представить...там часто такой балаган...", "Вау! Теперь начну смотреть. Мне кажется программа станет намного интереснее", "Ну наконец-то. А то этот Борис надоел!!! Пародия на Малахова какая-то", "Только не ведите как Борис, который явно копировал манеру Малахова. Даже смешно было смотреть. Я думаю, что Вы Дмитрий лучше справитесь с этой задачей", "Вам бы что-нибудь по-солиднее, а не эту чушь вести 😕", "Какое счастье, что убрали этого жуткого Корчевникова", – радуются фанаты Шепелева.

Просто это "Прямой эфир" ��

Фото опубликовано Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

Другие посчитали, что Дмитрий существенно опустит свою планку после работы на "Первом канале" в приличных проектах вроде "Достояния Республики". "Прямой эфир" – это все-таки шоу о скандалах и разборках.

"Не Вашего уровня передача, ее противно смотреть. Там склоки, оры и рытье в грязном белье...Хотя, может от телеведущего все зависит, и Вы измените эту передачу к лучшему и сделаете ее интересной", "До Корчевникова "Прямой эфир" вел Михаил Зеленский. Очень хорошая программа была. Он не старался нарыть побольше грязи, а пытался помирить стороны конфликта. Дима, желаю удачи и "держать планку" – поменьше грязи в передаче и побольше добра!)", "А как же первый канал?!",  "Неожиданно) Ваш формат разве?)", "Вообще не представляю вас в этой роли",   "Жутейная передача....народ любит..но после нее куда-это как в пропасть упасть", – переживают эстеты.

Отметим, что у  Корчевникова сторонников не меньше, чем у Шепелева.  "Верните Борю(", "С Первого попросили что ли??? Малахова подсидеть хотел. Не вышло. Теперь Корчевникова. Зачем????????", "Ужас какой! Лучше Борис!", "Борис лучше, че деньги закончилось", "Жуть. Ни стыда, ни совести как всегда", "А мне Борис тоже нравится и ведет он хорошо", "Я смотреть не буду!!!!!!!", "Борис круче, просмотр передач отменяется", "Ну ужааааассс", "Рейтинги упадут это точно", "Я против! Корчевников лучший!" – негодуют поклонницы Бориса.

Многих не на шутку волнует дальнейшая судьба эффектного блондина. "А Борис?", "Но куда же Борис? Вы не знаете?", "а Борю куда ?))))", "А что с Борисом?", "А где Борис?", "А Борю почему убрали?", "Куда Борю дели?", "а что с Борисом ?", "А Боря Куда?", "А Борис Корчевников куда?", "Интересно почему Корчевникова сняли?" – массово вопрошают пользователи Сети.

Один комментатор обвинил в уходе Корчевникова из "Прямого эфира" его стычку с буйным звездным гостем – актером Никитой Джигурдой. "Как некрасиво, подло и обидно из-за Джигурды убрали Бориса!... На программе этот и***т спровоцировал Бориса и он позволил себе лишнего. Обвинили в нарушении этики ведущего, – сообщил сетевой всезнайка. – Жалко Бориса".

Автор: Иннокентий Звездинский8 февраля 2017, 16:46

комментарии

Политика

Чем известен погибший лидер ополченцев Донбасса
Маккейн устроил Трампу истерику из-за Кара-Мурзы
Украина сплясала на костях убитого Гиви
Шойгу и Пиманов сняли кино

Шоу-бизнес

Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Онкобольная певица о скандале с миллионером: Он меня убивает!
Кабаева лишила Тимати волос

Проишествия

Страшные кадры с места убийства Гиви
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец

Lifestyle

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание
Борис Гребенщиков шокировал студентов
Звезда культового сериала умерла от рака
Украинское "Евровидение" омрачил скандал
Шоу-бизнес

Садальский о беременной Довлатовой: Она сошла с ума

Актриса на пятом десятке ждет ребенка
Шоу-бизнес

Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"

Ведущий принял решение уйти из программы
Шоу-бизнес

Высоцкая очаровала разведенного Егора Кончаловского

Актриса младше пасынка на восемь лет
Экономика

Россия готовит новое потрясение для Лукашенко

Россельхознадзор может запретить импорт белоруской говядины

Гороскоп

Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова
Любимые мужчины Деми Мур
Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки

Спорт

Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Сочи-2014: лучшие Игры в истории
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)

Регионы

Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru