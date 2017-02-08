Ведущий принял решение уйти из программы
Садальский о беременной Довлатовой: Она сошла с ума
Садальский в своеобразной ироничной манере поздравил свою подругу и коллегу с грядущим пополнением. Он сделал коллаж из фотографий беременной популярной ведущей и объяснил, почему отказался играть с ней в одном спектакле.
"❤Она сошла с ума на пятом десятке рожать четвертого", – категорично заявил в Instagram Станислав. Звездный сплетник рассекретил пол будущего наследника Довлатовой.
"Врач Марк Курцер говорит: через два месяца появится абсолютно здоровая девочка... и у звезды русского радио есть хорошие шансы забабахать пятого, а там и шестого... Сергей Собянин будет просто вынужден выделить трехкомнатную квартиру. А Владимир Владимирович – повесить звезду мать–героиня", – шутит Садальский.
По словам актера, из-за "интересного положения" актрисы он не стал с ней работать. "Теперь то вам ясно, почему я отказался играть с Аллой спектакль "Развод по-московски", где Алла с огромным животом изображала старую деву. Самое интересное ей зрители верили, но говорили ох и толстая стала))))" – глумится Станислав.
Ранее Dni.Ru дозвонились до артистки. Довлатова не стала опровергать новости о своей беременности, но подробностями делиться отказалась. "Понимаете, я не могу давать никаких комментариев, пока не выйдет интервью", – сказала Алла. Поклонникам ведущей остается ждать, когда в продажу поступит журнал с ее откровениями.
Напомним, ведущая воспитывает троих детей. В первом браке у Довлатовой родились сын Павел и дочь Дарья. Когда Алла вышла замуж во второй раз за Алексея Бороду, на свет появилась дочь Александра.
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