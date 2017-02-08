Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой без грима

Телеведущая поразила своим странным видом. Такой поклонники ее еще не видели.

Мы привыкли видеть 55-летнюю Арину Шарапову образцом стиля и вкуса. Когда она из телевизора говорит нам "Доброе утро!", то веришь, что день сложится удачно. Но любит телеведущая и похулиганить, как оказалось. На своей странице в социальной сети она опубликовала любопытный снимок из гримерной телецентра "Останкино".

Отсутствие макияжа, взъерошенные волосы – такой Арину зрители еще не видели. "А так? New Look?", – лаконично подписала Шарапова снимок. Правда, мнения поклонников разделились. Некоторые даже сравнили ее с Примадонной без косметики на лице. "А-ля Алла Борисовна", "Похожи на Пугачеву", "Я подумал сперва, что это Максимова из Музыкального ринга", – пишут одни. "Лучше не надо", "Арина! Не слушайте лицемеров блюдолизов! Это не Ваше!", "На себя не похожа", "Катастрофа", – возмущаются другие.

Фото опубликовано Arina Sharapova (@arinasharapova1tv) Фев 7 2017 в 8:23 PST

Фото опубликовано Алла Пугачева (@orfey75alla) Июл 29 2016 в 6:32 PDT

Стоит заметить, что Арина Шарапова любит экспериментировать с внешностью. Во время работы в начале 90-х комментатором и ведущей в информационных программах на второй кнопке цвет ее волос был коричным. Потом постепенно Арина превращалась в блондинку, прибегая то к мелированию прядей, то к колорированию. В разные годы у нее на голове были и каре, и "хвостики", и завивка волос.

Фото опубликовано Arina Sharapova (@arinasharapova1tv) Янв 16 2017 в 11:43 PST

Есть у Шараповой и секреты красоты и молодости – она не ест мучное и вредные продукты, занимается йогой, изредка делает мезотерапию лица – витаминные уколы на основе гиалуроновой кислоты. Ну а ботокс ей колоть нельзя по понятным причинам, чтобы с экрана не пугать людей поднятыми бровями и обездвиженным лбом.