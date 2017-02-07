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Папунаишвили высказался о романе с Собчак

Евгений Папунаишвили. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Танцор уверяет, что отношения с телеведущей – один из самых счастливых эпизодов в его жизни. Хотя сегодня ему хорошо с другой.
прочитано 3517 раз

О том, что у хореографа, танцора международного класса Евгения Папунаишвили завязался роман с телеведущей Ксенией Собчак, светские сплетники стали судачить еще в 2010 году после выхода на телеэкраны проекта "Танцы со звездами", в котором оба участвовали. Говорили, что пара даже недолго жила вместе. А после разрыва отношений Ксения заявляла прессе, что, мол, зареклась от брака: "Теперь мне даже замуж не хочется. Женя избавил меня от этого комплекса".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Прошло время. Сегодня Ксения замужем за актером Максимом Виторганом, растит сына Платона. А Евгений женат Салиме Бижабер из Италии. Танцор называет ее "потрясающим человечком и малышкой". Но о былых отношениях с Собчак Папунаишвили вспоминает сегодня, кажется, с легкой грустью. "Говорить, что этого не было… Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых. У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее – прекрасная семья. Это здорово!" – заявил он в интервью программе "Наедине со всеми" на "Первом канале".

Интересно, что до сих пор ни Собчак, ни Папунаишвили никак не комментировали их прежние отношения. Они лишь напускали романтического тумана, вынуждая тем самым поклонников и прессу домысливать и фантазировать. Ксения вообще не любит говорить на личные темы и всегда ловко уворачивается от неудобных вопросов. 

Автор: Иван Губкин7 февраля 2017, 17:07
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