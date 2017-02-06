Литвинову взбесили "обтяжные штаны с подробностями"

"Богиню" кино осмеяли за ее участие в "Минуте славы". Она сыпала перлами всю программу. А иногда просто откровенно хамила участникам.

Первый канал представил премьеру юбилейного сезона шоу талантов "Минута славы", с которым российские зрители впервые познакомились ровно 1десять лет назад. "В этом году у нас удивительное, уникальное жюри, – сообщил в первом выпуске новый ведущий проекта Михаил Боярский. – Первые буквы их фамилий составляют слово "плюс". Так что у нас теперь "Минута славы"-плюс. В судейских креслах теперь сидят мудрый тележурналист Владимир Познер, самобытная актриса и сценарист Рената Литвинова, авторитетный актер Сергей Юрский и ироничный шоумен Сергей Светлаков.

Каждый из них отыгрывал свою привычную роль. Литвинова же, как это водится в последнее время, с ее фирменными придыханиями и заламываниями рук больше напоминала клоунессу. Она весь эфир сыпала словами и оборотами, которых в русском языке нет. "Я не поняла, почему я должна так долго смотреть на эти ваши ноги? Зачем вы надели такие обтяжные штанишки? А они страшно обтяжные! Со всеми подробностями! Вы считаете, что это страшно красиво? Минуту я вижу, как он их сдвигает, выкручивает, а потом раздвигает. Так неприлично! Вообще вы меня дико взбесили! Ужас!", – сказала она участнику, который крутился на голове. "Девушка, у меня каждый волос на счету, а вы можете волосяной шампунь рекламировать", – похвалила Рената другую участницу, которую крутили над сценой за волосы.

Поклонники Ренаты, претендующей на роль неземной дивы, осудили ее за участие в таком массовом попсовом проекте. "Литвинова только вздыхает. Собственно, ради этого ее и позвали – пародировать пародию Максима Галкина на Ренату Литвинову", "А с чего это вдруг хамство становится легальным только на том основании, что его автор – Рената Литвинова?", "Тот неловкий момент, когда ты подумала , что по-прежнему экстравагантна и остроумна, а на самом деле хамишь и обижаешь людей", "Неужели на эти томные вздохи-выдохи Литвиновой кто-то еще ведется, помимо людей, застрявших в подростковой эмоциональной фрустрации? Она же абсолютно искусственная, до кончиков ногтей", – отзываются об увиденном телезрители проекта в социальных сетях.