Рустам Солнцев о продажной любви на "Доме-2"

Скандальная публикация о том, что продюсеры "Дома-2" якобы связаны с эскорт-агентствами, наделала в Сети много шуму. В частности, сообщалось, что девушки идут на проект для того, чтобы набить себе цену. Dni.Ru решили узнать мнение по этому поводу одного из бывших участников проекта Рустама Солнцева.

"Слухи о том, что "Дом-2" плодит проституток или о том, что в "Дом-2" приходят эскортницы, чтобы повысить свою стоимость, сильно преувеличены. Я бы сказал, что это не совсем правда или вообще неправда, – рассказал Солнцев корреспонденту Dni.Ru. – Когда я был на проекте, любое упоминание девчонки в связи с ее, например, эротическими фотографиями в Сети, уже каралось изгнанием. Даже очень хорошие персонажи оказывались на улице".

Шоумен вспомнил, как одну из участниц шоу Елену Беркову выгнали с проекта из-за съемок в порнофильме. "Ее "убрали" за то, что когда-то, в юности, она поэкспериментировала, снялась в каком-то захудалом фильмишке, будучи несмышленной девчонкой. Ее просто с проклятиями проводили из "Дома-2". Я считаю, в то время ни руководство проекта, ни Собчак, которая пошла на поводу у организаторов, были не правы. Нельзя было выгонять ее – она была неплохая участница, которой требовалось немножко понимания. Проект был жесток в тот момент", – пояснил Рустам.

Рустам считает, что большинство звезд проекта – порядочные девушки, впрочем, бывают и неприятные исключения. "Эти материалы об эскортницах на "Доме-2" в Life.ru я читал. Это ложь и провокация. Никто себя не продает. Я не говорю об участницах, да порой и об участниках, опустившихся ниже плинтуса, которые там чуть-чуть побыли, потом свалили и продолжили свою никчемную жизнь. Я говорю о передовых участниках, которые на виду, о которых все знают. В том числе о красивых девчонках: Алене Водонаевой, Боньке, Оле Бузовой. Я уж молчу про наших мамочек – Ксюшку Бородину, Дашку Пынзарь. Это вполне себе приличные девчонки. Которые просто из гордости не позволят себе ничего подобного", – уверен экс-участник проекта.

По его словам, слухи о том, что редакторы и продюсеры проекта "продают" участниц, не соответствуют действительности. "Статья более чем странная. "Менеджеры "Дома-2"... Какие менеджеры?! Персонал, который работает с участниками, крайне ограничен – это редактора (молодые девчонки и парни), шеф-редактор, сам продюсер. Никакие разговоры о продаже кого-либо, о проституции в жизни не велись! На моей памяти была только одна девушка, которая пришла и открыто заявила, что она бывшая эскортница – Рита Керн. Но она сказала об этом сразу. Все на поверхности, все открыто", – заключил Рустам.