С каким мужчиной провела ночь Бузова

После развода с Дмитрием Тарасовым ведущая Ольга Бузова провела ночь с другим мужчиной. С кем именно, телебрюнетка показала в своем аккаунте в популярной социальной сети.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой ушла в работу. Она не только ведет скандально известный телепроект "Дом-2", путешествует, записывает новые песни, но и играет в театре. А так как ее график распланирован по минутам, на репетиции у Ольги остается только ночное время.

"Что вы делаете в 12 ночи??? Мы репетируем наш спектакль 💪🏻💪🏻💪🏻😇 Другого времени, кроме ночного у нас нет 🙈 " – объявила Бузова своим многочисленным подписчикам в социальной сети Instagram, опубликовав фотографию, на которой запечатлена на сцене в компании популярного актера, резидента Comedy Club Антоном Лирником.

Фанаты немедленно откликнулись на публикацию Ольги. Причем комментарии оказались весьма неоднозначными. "так вот с кем проводит ночи буз после развода с тас)", "Вот Бородина умная женщина, только телеведущая! И у нее даже это хорошо получается🙌🏻 А ты вечно везде лезешь, глупо смотрится👋🏻", "Красотка", "Молодец! трудоголик", "Оля, Вы труженица, не слушайте этих лентяев! так держать!", "Актриска..... хоть бы не позорилась...." – высказались о новой работе Бузовой подписчики.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 2 2017 в 1:28 PST

Отметим, что Ольга учит роль в спектакле "Мужчина нарасхват". Примечательно, что в этой постановке она заменила актрису Марию Горбань, для которой перестановка в составе стала полной неожиданностью. "Вот так бывает в нашей профессии... Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни – творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной... Ужасно неприятно. Но что могу сказать, хорошего зрителя вам, друзья! Всем мира", – высказалась Горбань относительно этой ситуации.

Фото опубликовано Maria Gorban (@gorban_masha) Янв 16 2017 в 11:25 PST

В постановке помимо Бузовой и Лирника задействованы такие актеры как Евгений Никишин и Сергей Писаренко. Последний так прокомментировал скандал, поднявшийся в Сети после новости о замене: "Конечно, я не знаю, можно ли вообще заменить в этом спектакле Марию Горбань, она очень органично в него вписывалась. С Ольгой мы еще не репетировали, но, вообще, мы ребята адаптивные. Лично с ней встречался в неформальной обстановке, у знакомых. Впечатление очень хорошее – и как о медийной персоне, и как о женщине".