Новое увлечение особенной дочки Лолиты

У особенной дочери Лолиты Милявской Евы появилось новое увлечение. Популярная исполнительница опубликовала свежую фотографию наследницы с кием.

У 17-летней дочери Лолиты Милявской Евы множество увлечений. К примеру, девушка любит музыку (впрочем, связывать с ней жизнь Ева не намерена, как заявила журналистам Лолита). Однако сейчас у дочери артистки появился новый интерес. Как стало известно, наследница певицы решила постигнуть науку игры на бильярде.

Об этом стало известно после того, как Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала свежую фотографию дочери. На снимке Ева запечатлена с кием в руках. "Моя любимая дочь постигает азы бильярда)" – подписала фото Лолита. Судя по выражению лица девушки, эти азы даются ей непросто, ведь бильярд нелегкая игра.

Многочисленные подписчики дружно умилились и поддержали Еву в ее решении учиться новому. "Доченька умничка!!!", "Лола дорогая у Вас замечательная дочь!☆люблю Вас и ваше творчество♥", "Мне кажется что ей не очень это нравится, грустненькая такая стоит😢", "Какая она уже большая!!!", "Счастья и здоровья вам всем! Пусть радует всегда вас дочурка! Обожаю!💐", "Миленькая девочка)", "Кто – то где– то когда-то должен хотя бы показать как играть, научится -сама, и будет выигрывать 🏆", "Всему научится ! Всему! Какие Ее годы! 😍👍", "Какая большая! Уже совсем взрослая!!! А мама не меняется совсем!!! 😍" – оптимистично прокомментировали фото поклонники Лолиты.

Фото опубликовано Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Фев 2 2017 в 7:17 PST

Отметим, что дочь популярной исполнительницы постоянно живет с бабушкой в Киеве. "Убеждена, что у ребенка должна быть своя жизнь, а не таскание по тусовкам и закулисьям, – объяснила Лолита. – Многие мои коллеги пытались отдавать детей в заграничные школы. Но потом забирали их. Кто-то – в дорогие частные московские учебные заведения. И я попробовала. Но сразу поняла, что могу сразу заплатить за аттестат, а знаний не будет"

Милявской больше по душе обыкновенная школа. "А в Киеве Ева учится в старорежимной школе, где и "два" могут поставить, и поругать, и требуют так, что она дома падает от усталости. И учителям не важно – ее фамилия Милявская или Иванова, известная у Евы мама, или обыкновенная. Там имеют значения только знания. К тому же школа находится в пяти минутах ходьбы от дома – не надо тратить часы на дорогу", – заявила артистка.

Напомним, Лолита Милявская родила дочь в 35 лет. Ева появилась на свет недоношенной. Врачи даже предлагали певице отказаться от нее, ставили диагноз "синдром Дауна". Позже выяснилось, что у Евы аутизм. До четырех лет она не говорила, однако Лолита не сдавалась, и ее усилия не прошли даром. Сейчас девушка не только посещает обычную киевскую школу, но и ходит на дополнительные занятия. увлекается музыкой, а Лолита при каждом удобном случае хвалится ее успехами.