Новое увлечение особенной дочки Лолиты

Чернышов женился на актрисе Пореченкова пристыдили за интим с Тарасовой Хворостовский держится из последних сил Новая муза Джигурды Дом-2
Шоу-бизнес

Новая муза Никиты Джигурды

Бывшие возлюбленные актера встретились со свой возможной преемницей
Шоу-бизнес

С каким мужчиной провела ночь Бузова

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" показала своего партнера
партнеры
Пятница 3 февраля
Лента новостей
13:44
Развратная учительница оказалась жертвой школьника-сердцееда
13:28
Момент убийства подростка в ТЦ "Вегас" попал на видео
13:18
Лукашенко запретил "бросать камни в россиян"
12:46
Найден способ заснуть вовремя
12:36
Карякин: Поддерживаю воссоединение Крыма с Россией
12:26
Как судебные приставы помогают отмывать деньги
12:12
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
12:07
ММДМ начинает продажу абонементов на юбилейный концертный сезон
11:59
ДЭК игнорирует прокуратуру и суд
11:57
Разбился автор саундтрека к фильму "Притяжение" Бондарчука
11:39
В Москве после исчезновения девушки завели дело об убийстве
11:38
Обвиненная в эскорте Меланья Трамп получила отказ
11:31
Куда сбежать одиночкам 14 февраля
11:28
Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
11:08
ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка
11:08
В общественном туалете в Домодедово нашли труп украинца
11:06
Центр России ждут морозы до 37 градусов
10:32
В московском бизнес-центре изнасиловали девушку
10:25
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
10:09
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
09:59
Москвичка застала сына за сексом с учительницей
09:56
На стоянке в Москве произошла драка со стрельбой
09:46
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
09:24
В Петербурге столкнулись две маршрутки и иномарка
09:22
Москвичка заказала мать ради квартиры
09:12
По делу о растерзанной собаками женщине задержали охранника
09:02
В Москве у пенсионерки отняли 1,6 миллиона
08:43
Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
08:40
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
08:23
В Домодедово пенсионерка сломала плечо при падении с трапа
08:12
Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике
08:06
Чуркин остроумно приструнил США
07:58
Названа цель американского эсминца в Черном море
23:01
Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье
22:49
Благоустройство дворов выходит на федеральный уровень
21:59
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
21:45
Тимошенко на завтраке у Трампа приняли за монгола
21:43
Как изменились звезды сериала "Клон"
21:32
Белый дом оправдался за ослабление санкций
21:18
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
21:09
Россия готовится к хакерским атакам на биржи
21:03
Курс доллара поставил новый антирекорд
20:40
Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
20:26
В Москве случилось массовое ДТП
20:10
Как украинцам лгут о резне в Донбассе
20:01
Россиянин нашел след пропавшего Boeing в Африке
19:45
Сторожевые псы загрызли пенсионерку в Москве
19:38
Володин поздравил ветеранов в Сталинграде
19:31
Вашингтон смягчил санкции против ФСБ
19:05
Путин раскусил алчный Киев
19:04
Похищение ребенка в Петергофе попало на видео
18:43
Кто разрушает союз России и Белоруссии
18:42
В США девочка разрыдалась из-за подаренного дробовика (видео)
18:25
Сурок Фил предсказал длинную зиму
18:19
Мара Багдасарян подразнила Сеть новой "покатушкой"
18:05
Пресс-конференция Путина и Орбана. Online
18:00
Соседи ковром поймали упавшего с балкона мужчину (видео)
17:38
Российская порноактриса раскрыла свои заработки
17:31
Кара-Мурза находится в коме
17:28
Трамп в ужасе от сделки с Ираном
17:13
Кто пришил Боне новые ягодицы
16:57
Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу
16:56
Лариса Копенкина в купальнике ошеломила своим видом
16:55
На востоке Москвы со стрельбой задержали бандитов
16:39
США бьют тревогу из-за исчезновения Меланьи Трамп
16:27
Разорившийся москвич разгромил букмекерскую контору
16:26
45-летняя Гришаева вышла на сцену в прозрачной юбке
16:24
Сколько стоит шикарный отпуск Ким Кардашьян
15:56
Путин выбрал замену Поклонской
15:53
Минск остро отреагировал на решение Москвы
15:52
Госдума улучшит законы в сфере НКО
15:43
Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки
15:33
Участники НКО поделились проблемами с Володиным
15:25
Калашникову отругали после пластики груди
15:15
Киану Ривза ждет "роман" с русской
15:15
Газманов рассказал о разводе
15:10
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
15:07
Варвара Караулова хочет повторить путь Доктора Лизы
15:05
На Москву надвигаются 20-градусные морозы
14:55
Путин уволил 16 генералов
14:40
Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой
14:39
Запад принял план по обрушению рубля
14:38
Немцов довел Кара-Мурзу до реанимации
14:29
Как Путин назначил госсекретаря США
14:26
У россиян растет доверие к властям
14:09
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
14:09
Квартиру знаменитого маньяка продают за 500 тысяч
13:58
Лазарев показал татуировку в честь сына
13:58
Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве
13:53
Свадебное фото Дитковските и брата Хаматовой появилось в Сети
13:48
Джоан Роулинг ответила на угрозы сжечь "Гарри Поттера"
13:43
Лолита поразила своим видом в Кремле
13:41
Как бороться с психологическим насилием
13:40
Последняя комбинация Обамы
13:29
Гонщица Багдасарян пожаловалась на провокации
13:23
Европа взвинтила цены на роуминг для "Мегафона"
13:16
Екатерина Гусева нежничает с другим мужчиной
13:16
На северо-востоке Москвы убили пенсионерку
13:00
Виновником жуткой аварии на юге Москвы оказался гражданин Киргизии
12:50
Чурикова показала грудь на дне рождения Лещенко

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"
Малолетнего сына Фриске привлекли к суду
Пластический хирург оценил "утиные" губы Алексы
Никита Джигурда: Андрей Малахов для лохов
Муж жестоко обошелся с Сашей Савельевой
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Шоу-бизнес

Новое увлечение особенной дочки Лолиты

Лолита с дочкой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
У особенной дочери Лолиты Милявской Евы появилось новое увлечение. Популярная исполнительница опубликовала свежую фотографию наследницы с кием.
прочитано 6357 раз

У 17-летней дочери Лолиты Милявской Евы множество увлечений. К примеру, девушка любит музыку (впрочем, связывать с ней жизнь Ева не намерена, как заявила журналистам Лолита). Однако сейчас у дочери артистки появился новый интерес. Как стало известно, наследница певицы решила постигнуть науку игры на бильярде.

ПО ТЕМЕ

Лолита: Я накуролесила по полной программе

Лолита о судьбоносной песне Джорджа Майкла

Мужа Лолиты заставляли обнажаться в секте

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Об этом стало известно после того, как Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала свежую фотографию дочери. На снимке Ева запечатлена с кием в руках. "Моя любимая дочь постигает азы бильярда)" – подписала фото Лолита. Судя по выражению лица девушки, эти азы даются ей непросто, ведь бильярд нелегкая игра.

Многочисленные подписчики дружно умилились и поддержали Еву в ее решении учиться новому. "Доченька умничка!!!", "Лола дорогая у Вас замечательная дочь!☆люблю Вас и ваше творчество♥", "Мне кажется что ей не очень это нравится, грустненькая такая стоит😢", "Какая она уже большая!!!", "Счастья и здоровья вам всем! Пусть радует всегда вас дочурка! Обожаю!💐", "Миленькая девочка)", "Кто – то где– то когда-то должен хотя бы показать как играть, научится -сама, и будет выигрывать 🏆", "Всему научится ! Всему! Какие Ее годы! 😍👍", "Какая большая! Уже совсем взрослая!!! А мама не меняется совсем!!! 😍" – оптимистично прокомментировали фото поклонники Лолиты.

Отметим, что дочь популярной исполнительницы постоянно живет с бабушкой в Киеве. "Убеждена, что у ребенка должна быть своя жизнь, а не таскание по тусовкам и закулисьям, – объяснила Лолита. – Многие мои коллеги пытались отдавать детей в заграничные школы. Но потом забирали их. Кто-то – в дорогие частные московские учебные заведения. И я попробовала. Но сразу поняла, что могу сразу заплатить за аттестат, а знаний не будет"

Милявской больше по душе обыкновенная школа. "А в Киеве Ева учится в старорежимной школе, где и "два" могут поставить, и поругать, и требуют так, что она дома падает от усталости. И учителям не важно – ее фамилия Милявская или Иванова, известная у Евы мама, или обыкновенная. Там имеют значения только знания. К тому же школа находится в пяти минутах ходьбы от дома – не надо тратить часы на дорогу", – заявила артистка.

Напомним, Лолита Милявская родила дочь в 35 лет. Ева появилась на свет недоношенной. Врачи даже предлагали певице отказаться от нее, ставили диагноз "синдром Дауна". Позже выяснилось, что у Евы аутизм. До четырех лет она не говорила, однако Лолита не сдавалась, и ее усилия не прошли даром. Сейчас девушка не только посещает обычную киевскую школу, но и ходит на дополнительные занятия. увлекается музыкой, а Лолита при каждом удобном случае хвалится ее успехами.

Автор: Наталья Аряева3 февраля 2017, 11:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лолита поразила своим видом в Кремле

567

комментарии

Политика

Когда исполнится мечта "безвизового ждуна" Порошенко
Украине приснилось рандеву Тимошенко и Трампа
Чуркин остроумно приструнил США
Как украинцам лгут о резне в Донбассе

Шоу-бизнес

С каким мужчиной провела ночь Бузова
Задорнов посмеялся над Волочковой и Малаховым
Новое увлечение особенной дочки Лолиты
Кайли Миноуг со скандалом прогнала молодого жениха

Проишествия

Москвичка заказала мать ради квартиры
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе (видео)
В Москве собаки растерзали вдову известного актера
Девушка разбилась в самолете сразу после публикации видео

Lifestyle

Скончалась старейшая актриса в России
Главные события Москвы с 3 по по 9 февраля
Как изменились звезды сериала "Клон"
Киану Ривза ждет "роман" с русской
Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Клон"

Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры культового телепроекта
Шоу-бизнес

Родители Фриске о пропаже миллионов "Русфонда"

Отец певицы объяснил, почему не явился на первое заседание
Общество

Москвичка застала сына за сексом с учительницей

Руководству элитной гимназии пришлось уволить развратного педагога
Общество

ОБСЕ трусливо сбежала из осажденного Донецка

На кадрах видно, как международные наблюдатели спешно покидают город

Гороскоп

Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года
Внук спасет семью Гузеевой
Бизнес-гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Российская супермодель устроила горячую фотосессию на пляже
Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах
Лолита поразила своим видом в Кремле
Красавица Мария Шарапова посетила Россию

Спорт

Украинец напал на чемпиона мира во время гонки
Поветкина могли подставить американцы
Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру (видео)
Шарапова пришла к Урганту без нижнего белья

Регионы

Похищенную в Петербурге невесту ищут жених-итальянец и бывший муж
Подробности освобождения 13-летней заложницы в Омске
Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы
В центре Петербурга из-под земли забил фонтан (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru