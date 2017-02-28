Мама Татьяны Навки потрясла фигурой

Спортсменка показала родительницу с поднятыми ногами. Такой прекрасной формой можно гордиться!

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка – сторонница здорового образа жизни. Эта любовь к физической культуре и правильному питанию у нее – наследственная. Родители прославленной фигуристки – экономист Раиса Анатольевна и инженер Александр Петрович – в молодости занимались спортом. Мама увлекалась спортивной гимнастикой и даже была включена в состав сборной Украины. Поэтому она очень радовалась увлечению дочери фигурным катанием.

И по сей день мама Татьяны Навки находится в отличной форме – плавает в бассейне, занимается в спортивном зале, любит пешие прогулки и увлекается йогой. На своей странице в сети Instagram Татьяна опубликовала фото, на котором ее мама запечатлена как раз во время таких практик. "Вместе с мамой занимаемся йогой. Вот какая она у меня, восхищаюсь ей!!! Как говорится, яблоко от яблони, далеко не падает!" – подписала спортсменка снимок.

Судя по всему, мама Татьяны Навки находится в позе "випарита карани мудри" или в "позе обратного потока", "позе согнутой свечи". Это несложная, но очень мощная по воздействию практика для тела и сознания. Она считается настоящей "машиной времени", поворачивающей процессы старения вспять.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 28 2017 в 1:19 PST

"Молодец мама!!!", "Мама молодец!!! Восхищаемся такими женщинами!!!", "Мамочка прекрасно выглядит! Держит физическую форму!" – комментируют пользователи увиденное.