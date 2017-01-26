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Партнер Навки сверкнул лысиной

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
Партнер Татьяны Навки по шоу "Ледниковый период" Андрей Бурковский поделился забавным фото в Instagram. На снимке отчетливо видно лысину актера.
прочитано 2998 раз

Андрею всего 33 года, поэтому его голая макушка – это, вероятно, блестящая работа гримеров. Лысина у актера липовая, но выглядит очень натурально. Некоторые пользователи Сети всерьез поверили, что он пожертвовал волосами ради высокого искусства.

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Чтобы добиться такого эффекта, специалисты трудились над звездой больше часа. В новом имидже Бурковский собирается не на вечеринку и не на красную дородку в кино. С лысой головой он выйдет на сцену Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, где служит уже несколько лет.

"Сегодня Сентрал парк Вест! Готовимся)))", – сообщил в микроблоге партнер Навки, завоевавший с ней в паре серебро на "Ледниковом периоде". Комментаторы отметили, что спектакль отличный. "Родители сегодня идут, как же им будет смешно, завидую тем кто еще не был))))))", – написал один из театралов.

Отметим, что Навка и Бурковский были украшением "Ледникового периода", любимчиками жюри и зрителей. Именно в их победу верили многие поклонники шоу. Но в последний момент каким-то чудом олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и актер Александр Соколовский обошли Татьяну и Андрея.

Одним из самых памятных выступлений Навки и Бурковского стал номер по мотивам оскароносной ленты "Жизнь прекрасна", из-за которого разразился международный скандал.

Английская газета DailyMail разместила отзывы популярных блогеров, резко осуждавших номер, и даже призыв, что президент России Владимир Путин должен заставить создателей шоу извиниться за то, что они "делают посмешище из Холокоста". Также выступление Татьяны и Андрея освистали американское издание The Huffington Post и израильское Haaretz.

Тренеру шоу и постановщику конкретно этого номера Илью Авербуху даже пришлось вмешаться и защитить партнеров. "У меня возникает ощущение, что люди не смотрели ни номер, ни фильм. Увидели фото улыбающихся людей в робах и сделали какие-то нелепейшие выводы – от безвкусия, безграмотности, необразованности", – заявил прославленный фигурист.

Автор: Елена Алешина26 января 2017, 19:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие моменты шоу "Ледниковый период"

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