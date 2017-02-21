У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем
О странных скачках давления Бородина написала в социальной сети Instagram. Звезда рассказала, что очень любит кофе и ей тяжело бороться с желанием выпить чашку бодрящего напитка.
"Вот ругаю себя, говорю нельзя мне, но все равно как только вижу, хочется очень...но плохо мне от него, давление , оно и так низкое у меня, так тут совсем((( как на американских горках покаталась, а это для меня совсем смерть((( (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет телеведущая на своей странице в социальной сети. Она добавила, что единственное спасение для нее – кофе без кофеина.
"Вот от него не так колбасит, или еще на соевом молоке, это и для здоровья лучше. ох, пожаловалась вам", – добавила Бородина. Поклонники звезды тут же начали делиться своей историей отношений с бодрящим напитком. Как оказалось, среди фанатов телеведущей много тех, кто также сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем из-за кофе.
Любит Бородина полакомиться и сладкими десертами. Фотографию одного из них она также разместила на своей странице в социальной сети. Примечательно, что, судя по всему, пристрастие к вредной еде никак не сказывается на фигуре телеведущей – подписчики отмечают, что ей удается сохранять прекрасную форму.
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