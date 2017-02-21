У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Купальник Бузовой назвали половой тряпкой Вдова сделала признание о Насырове Родившая Гордон чуть не померла Лицом Шнура занимались врачи Дом-2

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
16:30
Газманов заклеймил беглянку Максакову
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
12:44
В Москве ожидается похолодание и снегопад
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:23
На юге столицы до смерти забили пенсионера
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:28
Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам
17:24
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
14:07
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
12:21
В Киеве "помиловали" Арку Дружбы народов
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
11:46
В Британии девушку уволили с телевидения за красоту (фото)
11:11
В Москве прощаются с Чуркиным
11:04
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:57
На Украине нашелся похищенный депутат Рады
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят изнасилованную Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
18:53
Главой Скотленд-Ярда впервые стала женщина
18:48
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
18:47
В Сети обсуждают пьяную речь Порошенко (видео)
18:37
Читинские энергетики нарушили закон "О защите конкуренции"
18:33
Захарова сбила спесь с наглой пропаганды Запада
18:22
Радиоведущие показали себя на "Гонке Героев"
18:20
В Москве девятиклассница выпала из окна 17-го этажа
18:06
Задержанный за смертельное ДТП друг Мары Багдасарян был пьян
17:36
Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен
17:21
Защитникам приготовили в подарок консервированные носки
17:11
Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гузеева рассталась с мужем
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Лолите потребовалась операция после химии
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Шоу-бизнес

У Бородиной серьезные проблемы со здоровьем

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Как оказалось, кофеин оказывает весьма негативное влияние на организм звезды.
прочитано 10270 раз

О странных скачках давления Бородина написала в социальной сети Instagram. Звезда рассказала, что очень любит кофе и ей тяжело бороться с желанием выпить чашку бодрящего напитка.

ПО ТЕМЕ

Бородина заткнула за пояс Бузову

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Вот ругаю себя, говорю нельзя мне, но все равно как только вижу, хочется очень...но плохо мне от него, давление , оно и так низкое у меня, так тут совсем((( как на американских горках покаталась, а это для меня совсем смерть((( (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет телеведущая на своей странице в социальной сети. Она добавила, что единственное спасение для нее – кофе без кофеина.

Публикация от borodylia (@borodylia)

"Вот от него не так колбасит, или еще на соевом молоке, это и для здоровья лучше. ох, пожаловалась вам", – добавила Бородина. Поклонники звезды тут же начали делиться своей историей отношений с бодрящим напитком. Как оказалось, среди фанатов телеведущей много тех, кто также сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем из-за кофе.

Любит Бородина полакомиться и сладкими десертами. Фотографию одного из них она также разместила на своей странице в социальной сети. Примечательно, что, судя по всему, пристрастие к вредной еде никак не сказывается на фигуре телеведущей – подписчики отмечают, что ей удается сохранять прекрасную форму.

Автор: Евгений Мышко21 февраля 2017, 18:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Ксении и Курбана

567

комментарии

Политика

Смогут ли американские сепаратисты развалить США
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
Обаму отправляют на выборы президента Франции
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Шоу-бизнес

Певица Жасмин теряет вес
Лолите потребовалась операция после химии
Панфилову пробили голову пепельницей
Гордон показала рожденного в муках сына

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Шоу-бизнес

Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье

Певица впервые после родов появилась на публике
Спорт

WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена

Некоторые документы из доклада Макларена были неправильно переведены
Шоу-бизнес

Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского

Знаменитый артист вынужденно отменил несколько ближайших концертов

Экономика

Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине

Отрицательный баланс в торговле Киева с ЕС является плохим симптомом для украинской экономики

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко
Подольская и Собчак померились блинами

Спорт

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка
Российских лыжников отстранили от чемпионата мира

Регионы

Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
Горящая детская больница в Твери попала на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru