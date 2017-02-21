Пригожин о смерти Чуркина: Бывают же совпадения

Продюсер Иосиф Пригожин выразил соболезнования родным и близким постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина. Он признается, что узнал о кончине дипломата при довольно странных обстоятельствах.

"Мы познакомились с ним в Нью-Йорке на юбилее Игоря Крутого. Он произвел просто невероятное впечатление – очень харизматичный, сильный человек. В такой непростой политической обстановке, среди людей, дышащих ядом, он представлял интересы нашей страны", – рассказал Пригожин корреспонденту Dni.Ru.

Продюсер сообщил, что буквально вчера вечером (20 февраля. – Прим. ред.) пересматривал совместную фотографию дипломата с Валерией. "Во время вчерашнего концерта Валерии в Нижнем Новгороде я копался в фотогалерее и как раз наткнулся на фото из Нью-Йорка, вспомнил, что у Виталия Ивановича завтра юбилей, пролистал дальше. Буквально через несколько минут захожу в "Яндекс" и узнаю, что он умер. Я просто был в шоке. Бывают же совпадения!" – поделился он.

Шокирован новостью о скоропостижной кончине Виталия Ивановича Чуркина.Светлая ему память.Выдающийся дипломат и очень хороший человек. Мне посчастливилось быть с ним знакомым. Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Фев 20 2017 в 11:39 PST

По словам Иосифа Игоревича, это огромная утрата для всей страны. "Говорят, что незаменимых нет. Я считаю, есть! Виталий Иванович – как раз такой человек. Соболезную всей его семье. Как странно получилось: люди, которые приехали к нему на юбилей, получается, на самом деле приехали к нему попрощаться", – отметил Пригожин.

Сама Валерия опубликовала памятное фото в микроблоге. "Сражена новостью наповал. Ушел из жизни Виталий Иванович Чуркин. Он был настоящим профессионалом и очень хорошим человеком. Думаю, незаменимые все-таки есть. Светлая ему память", – написала артистка.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 20 2017 в 11:31 PST

Как писали Dni.Ru, 20 февраля Виталий Чуркин скоропостижно скончался. Дипломату стало плохо, когда он находился на рабочем месте в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Политика экстренно госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось. По предварительным данным, у Чуркина не выдержало сердце.