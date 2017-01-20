Знаменитый продюсер предложил способ избавить себя от надоевших звезд эстрады
Вера Алентова изменилась до неузнаваемости
Вера Алентова, знакомая зрителям по главным ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и "Зависть богов", готовится к юбилею. Еще в начале сезона Евгений Писарев – худрук театра им. Пушкина, в котором служит Вера Валентиновна, – объявил, что специально к 75-летию Алентовой будет поставлен спектакль.
Для бенефиса выбрали пьесу Ноэла Коуарда "Сенная лихорадка" – спектакль по ней войдет в репертуар театра под названием "Апельсины & лимоны". Его главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию – она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно.
По опыту мировых постановок, в спектакле по пьесе Коуарда всегда играет именитая актриса – звезда, которая не боится ассоциаций с собственной судьбой и привносит в этот образ свой личный опыт. Вера Алентова с радостью согласилась участвовать в постановке. Правда, на афише спектакля узнать актрису совершенно невозможно.
Широкие распахнутые глаза, узкие скулы, волевые губы – Алентова выглядит здесь роскошно. "Моя профессия предполагает постоянное пребывание на виду у многих людей. Значит, нужно быть в любой момент форме, невзирая на нездоровье, на неприятности личного характера. Хотя признаюсь: если со мной рядом нет моего мужа, то на улице меня могут и не узнать. Зато непременно узнают, когда замерзла, иду по улице с синим носом. А после выхода фильма "Москва слезам не верит" прошло лет пять, прежде чем меня стали ассоциировать с героиней картины. Люди видели знакомое лицо, но сказать точно кто я, не могли", – уверяет актриса.
Певица расстроена тем, что так сильно потолстела
Популярный артист срочно госпитализирован в Москве
Родственники готовятся к транспортировке погибшей
Бывшая жена Стаса Намина считает, что зло потихоньку "сворачивается"