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Вера Алентова изменилась до неузнаваемости

Вера Алентова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Накануне 75-летия актриса предстала с новой внешностью. В феврале пришедшие на бенефис звезды зрители сильно удивятся.
прочитано 1328 раз

Вера Алентова, знакомая зрителям по главным ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и "Зависть богов", готовится к юбилею. Еще в начале сезона Евгений Писарев – худрук театра им. Пушкина, в котором служит Вера Валентиновна, – объявил, что специально к 75-летию Алентовой будет поставлен спектакль.

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Вера Валентиновна Алентова актриса театра и кино

Для бенефиса выбрали пьесу Ноэла Коуарда "Сенная лихорадка" – спектакль по ней войдет в репертуар театра под названием "Апельсины & лимоны". Его главная героиня, некогда блистательная актриса Джудит Блисс, уже год как оставила сцену, но никак не может привыкнуть к тихому загородному существованию – она живет в своем, особом мире, где грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна. Каждый вечер в жилах актрисы начинает волноваться кровь, закипают страсти, и вот уже гостиная ее дома превращается в театральные подмостки, а члены семьи и гости – в участников очередного спектакля. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно.

По опыту мировых постановок, в спектакле по пьесе Коуарда всегда играет именитая актриса – звезда, которая не боится ассоциаций с собственной судьбой и привносит в этот образ свой личный опыт. Вера Алентова с радостью согласилась участвовать в постановке. Правда, на афише спектакля узнать актрису совершенно невозможно.

Вера Алентова в спектакле "Апельсины & Лимоны". Фото: пресс-служба.

Широкие распахнутые глаза, узкие скулы, волевые губы – Алентова выглядит здесь роскошно. "Моя профессия предполагает постоянное пребывание на виду у многих людей. Значит, нужно быть в любой момент форме, невзирая на нездоровье, на неприятности личного характера. Хотя признаюсь: если со мной рядом нет моего мужа, то на улице меня могут и не узнать. Зато непременно узнают, когда замерзла, иду по улице с синим носом. А после выхода фильма "Москва слезам не верит" прошло лет пять, прежде чем меня стали ассоциировать с героиней картины. Люди видели знакомое лицо, но сказать точно кто я, не могли", – уверяет актриса.

Автор: Феликс Грозданов20 января 2017, 00:38
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