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Шоу-бизнес

Виторган заревновал после показа раритетного фото

Максим Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Максим Виторган показал раритетную фотографию. В подписи к снимку популярный актер признался, что ревнует.
прочитано 13654 раза

Максим Виторган редко публикует семейные фотографии, поэтому каждый такой кадр буквально на вес золота для ушлых журналистов. На сей раз внимательные репортеры обнаружили на официальной страничке Максима Виторгана в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлены его родители. Примечательно, что третьим запечатлен вовсе не Максим, а... Александр Олешко.

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Как выяснилось, именно популярный телеведущий прислал актеру фотографию, на которой запечатлены Эммануил Виторган и Алла Балтер. "1994-ый год. Какой-то рекламный ролик, где он играет ... сына моих родителей!!!;-)) Мама смотрит на него, прямо, как на меня. Но, как-будто, не узнает. Ревную;-)))" – подписал раритетную фотографию Максим Виторган.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на публикацию. Фанаты рассыпались в комплиментах матери Максима. "Мама у Вас нереальная красавица! Всегда любовалась ей)))", "Какая красивая МАМА 😍", "Потрясающе красивая женщина", "Мама красавица! Самая красивая их всех актрис!", "бомба)))", "Мама красива как Ангел...." – оставили свои восторженные комментарии фанаты.

Интересно, что среди тех, кто отозвался на публикацию Виторгана, оказалась актриса Анна Михалкова. "Мне кажется, Саша себя вмонтировал сам в эту фотографию)))" – написала дочь режиссера Никиты Михалкова. Виторган немедленно отреагировал, поинтересовавшись: "он хочет забрать мою жизнь?!)))" Тут в диалог вступил и сам Александр Олешко. "Нет Анечка, я монтировать не умею!)" – написал популярный артист.

Автор: Наталья Аряева20 февраля 2017, 15:54
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Виторгану наставили рога

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