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Шейк с округлившимся животом показывает одежду
Несмотря на интересное положение, Ирина Шейк ведет активный образ жизни. Модель продолжает работать, с завидной регулярностью публикуя на своей страничке в социальной сети Instagram видеоролики и фотографии съемок для модных брендов.
Так, Ирина выложила ролик, в котором рекламирует модную одежду. А чуть позже поделилась с многочисленными поклонниками фото с той же съемки, демонстрируя обтягивающее полосатое платье. На снимке Шейк лежит на ковре среди морских ракушек в изящной позе, призванной скрыть беременность манекенщицы. Однако сильно округлившийся живот Ирины все равно легко различим под тонким нарядом.
Ранее Шейк куда успешнее прятала свое интересное положение. К примеру, модель выложила видео, на котором рекламирует сумки. В весьма футуристичном ролике Ирина снята облаченной в черный блестящий кожаный плащ свободного кроя. В тех же местах, где животик никак нельзя скрыть, Шейк вышла из положения, поставив перед собой рекламируемые сумки, тем самым спрятав за ними свою беременность.
Пока Шейк и ее возлюбленный, голливудский актер Брэдли Купер упорно молчат о прибавлении в семействе, приятель пары сообщил, что будущая мама чувствует себя хорошо, однако с развитием беременности ее состояние ухудшается. Это связано с усталостью, которая все чаще начинает одолевать Ирину.
Тем не менее, российская модель настроена оптимистично. "Она не может дождаться появления на свет малыша. И вообще, Ира мечтает о большой семье", – заявили в близком окружении Купера и Шейк.
Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.
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