Шейк с округлившимся животом показывает одежду

Ожидающая первенца Ирина Шейк продолжает активно работать. Наличие округлившегося живота совершенно не мешает российской модели продолжать демонстрировать модную одежду.

Несмотря на интересное положение, Ирина Шейк ведет активный образ жизни. Модель продолжает работать, с завидной регулярностью публикуя на своей страничке в социальной сети Instagram видеоролики и фотографии съемок для модных брендов.

Так, Ирина выложила ролик, в котором рекламирует модную одежду. А чуть позже поделилась с многочисленными поклонниками фото с той же съемки, демонстрируя обтягивающее полосатое платье. На снимке Шейк лежит на ковре среди морских ракушек в изящной позе, призванной скрыть беременность манекенщицы. Однако сильно округлившийся живот Ирины все равно легко различим под тонким нарядом.

Ранее Шейк куда успешнее прятала свое интересное положение. К примеру, модель выложила видео, на котором рекламирует сумки. В весьма футуристичном ролике Ирина снята облаченной в черный блестящий кожаный плащ свободного кроя. В тех же местах, где животик никак нельзя скрыть, Шейк вышла из положения, поставив перед собой рекламируемые сумки, тем самым спрятав за ними свою беременность.

Фото опубликовано irinashayk (@irinashayk) Янв 27 2017 в 5:04 PST

Пока Шейк и ее возлюбленный, голливудский актер Брэдли Купер упорно молчат о прибавлении в семействе, приятель пары сообщил, что будущая мама чувствует себя хорошо, однако с развитием беременности ее состояние ухудшается. Это связано с усталостью, которая все чаще начинает одолевать Ирину.

Фото опубликовано irinashayk (@irinashayk) Фев 1 2017 в 8:30 PST

Тем не менее, российская модель настроена оптимистично. "Она не может дождаться появления на свет малыша. И вообще, Ира мечтает о большой семье", – заявили в близком окружении Купера и Шейк.

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret. Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть сильно округлившийся живот.

