Кушанашвили назвал причину разрыва Бони с миллионером

Полуголую Спирс сравнили с Волочковой Киркоров готовится стать отцом Звезда "Универа" назвала Пугачеву пятном Лолита об обмане дочери Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
партнеры
Понедельник 13 февраля
Лента новостей
21:51
Меркель тайком обиделась на Нетаньяху
21:46
Установлена личность погибшего соседа Орнеллы Мути
21:23
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
20:43
Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы
20:28
Правила макияжа ко Дню святого Валентина
20:20
Володин прокомментировал идею о законе о защите президента
20:19
Спасение москвички на путях в метро попало на видео
20:16
В Москве из окна дома Орнеллы Мути выпал человек
20:07
В Коми юные российские спортсмены попали в ДТП
19:53
Губерниев оправдался за скандал с чехами
19:18
Прямой эфир с места разрушения крупнейшей плотины в США
19:14
Знаменитости в интересном положении
19:02
Водитель снес людей на остановке в Москве
18:54
Новый поворот в деле о нападении на фельдшера скорой
18:50
"ЕР" разберется с завышенными тарифами на общедомовые нужды
18:23
Над "Евровидением" на Украине нависла новая угроза
18:14
Известная актриса врезалась на грузовике в жилой дом
18:13
На севере Москвы водитель иномарки сбил четырех пешеходов
18:07
Как меньше платить за отопление
18:04
Что стало с читающим стих мальчиком из "Брата-2"
17:59
Жена Кэмерона восхитилась ногами Терезы Мэй
17:50
У ВТБ 24 проблемы с обслуживанием карт
17:34
Губерниев спровоцировал международный скандал
17:34
Госдума привлечет IT-специалистов к разработке законов
17:29
В Москве в торговом центре избили иранца
17:26
Шипулин заговорил о завершении карьеры
17:11
Значение имени Станислав
17:03
Бойню у границы Крыма организовал Джемилев
16:56
Порошенко поймали на поставках конфет "ИГ"
16:56
Как идеально выглядеть 14 февраля
16:48
Грузовик протаранил трамвай в центре Москвы
16:44
Россиян хотят лишить недвижимости в Финляндии
16:38
Почему возвращаются ненавистные килограммы
16:37
Школьница в Москве расплатилась с цыганкой украшениями на 1 млн
16:28
Хиллари Клинтон и Стас Михайлов попали в черный список россиян
16:22
Бывшего учителя школы №57 объявили в розыск по делу о педофилии
16:10
Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию
16:02
Путин назначил главу спецназа Росгвардии
16:00
В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
15:55
В Москве неизвестный обстрелял мужчину у супермаркета
15:45
Никитин привлечет инвестиции в Новгородскую область
15:41
Рестлер поставил рекорд по забиванию гвоздей головой (видео)
15:39
Охлобыстин уходит на фронт
15:36
Во французских Альпах лыжников накрыло лавиной
15:34
Мужчина топором разворотил авто за неприличный жест водителя (видео)
15:28
Запад выделил снимок убийцы Карлова фотографическим "Оскаром"
14:58
Меланья Трамп завладела морковкой Обамы
14:45
День святого Валентина в Москве под угрозой срыва
14:35
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье
14:34
В Вашингтоне нашли способ натравить Трампа на Москву
14:23
За что Горбачев получил "Грэмми"
14:21
Разрушение крупнейшей плотины в США попало на видео
14:07
На кого поменяют Сноудена
14:05
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
13:56
Основные версии крушения вертолета на Алтае
13:51
Филипп Киркоров ударил популярного актера
13:48
Священник на Land Cruiser сбил коллегу на пешеходном переходе (видео)
13:43
Российские мужчины назвали главные качества женщины
13:36
Новые технологии придут на помощь депутатам
13:28
Песков назвал точное место встречи Путина и Трампа
13:24
Захар Прилепин пошел на Киев
13:21
Красногорский учитель попался на распространении порно в школе
13:15
Киев подготовил новую кляузу на Москву
13:06
Под Белгородом семью взяли в заложники
12:56
Мила Йовович: Мое сердце разбито
12:38
Бизнесмен обвинил Uber в крахе своего брака
12:25
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем
12:23
Толкалина изменила внешность после разрыва с Кончаловским
12:19
Подробности свадьбы Карауловой
12:05
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
12:02
Россияне получат к празднику четыре выходных дня
11:53
К известному певцу возвращается память
11:50
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
11:50
Бузова побила Самбурскую
11:38
Беременную Бейонсе обругали за бесстыдство
11:36
Педофил километр преследовал школьницу в Москве
11:21
Звезда "Дома-2" похвасталась шикарным особняком
11:19
Ургант заплатил Леонидову за сына
11:14
Какому искусству в России объявили войну
11:13
ВСУ уничтожили базу на границе с Крымом
11:05
Российского бойца ММА застрелили из ружья
11:05
Входная дверь в метро упала на пассажирку в Москве
10:57
Автобус врезался в столб на севере Москвы (видео)
10:47
Российский певец получил "Грэмми"
10:43
Упавший на трап в Шереметьево ребенок попал в больницу
10:42
Россиян обогреют по-новому
10:40
Беглого Митрофанова лишили квартиры за 88 миллионов рублей
10:30
Подражающий герою игры москвич разбился насмерть
10:26
Москва обвинила Киев в истреблении жителей Донбасса
10:26
Анна Седокова сообщила пол будущего ребенка
10:05
ВИЧ-инфицированных иностранцев начнут впускать в Россию
10:05
Лолита об обмане своей особенной дочери
09:56
Филипп Киркоров снова готовится стать отцом
09:49
Внезапная смерть музыканта шокировала участников "Грэмми"
09:46
Мужчина случайно предложил начальнику убить жену
09:45
Москвичей предупредили о метели
09:30
На бетонном заводе в Москве произошел пожар
09:25
Звезда "Универа" назвала Пугачеву пятном
09:18
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
09:16
Россияне создали уникальное лекарство от склероза

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Губерниев оправдался за скандал с чехами
Замерзающая Украина признала зависимость от российского угля
Правила макияжа ко Дню святого Валентина
Февральские каникулы: куда отправиться на 4 дня
VIP-охотник на архаров разбился в вертолете на Алтае
Татьяна Тарасова рассказала о любимом человеке
Шоу-бизнес

Кушанашвили назвал причину разрыва Бони с миллионером

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Звездный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили назвал причину разрыва Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом. Публицист знает, обо что разбилась любовная лодка бывшей звезды "Дома-2".
прочитано 7421 раз

За приключениями Бони в Монако следили почти пять миллионов подписчиков в одном только ее Instagram. Роман Виктории с монакским бизнесменом был современной версией "Золушки". Девушка прославилась на шоу "Дом-2", а после сменила унылую телестройку на роскошные виды европейских дворцов и лучших мировых курортов. Красотка даже родила иностранному принцу дочь Анджелину. 

ПО ТЕМЕ

Что достанется Боне после разрыва с сыном миллиардера

Как телепроект "Дом-2" рушит жизни

Муж Бони нашел новую любовь с моделью из Ростова-на-Дону

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Однако недавно влюбленные расстались, о чем сообщили сначала всеведущие журналисты, а затем и сама Боня. "Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала Виктория 4 февраля в Instagram.

О причинах разрыва модель, телеведущая и актриса сообщать не стала, лишь подчеркнула, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с семейными проблемами. Неравнодушным поклонникам осталось только догадываться, что конкретно развело Викторию и Алекса. Репортеры принялись обвинять во всем красивых разлучниц-моделей. А вот Кушанашвили, судя по его сообщению в "Живом Журнале", считает, что Боня уделяла слишком много внимания своей карьере, а не любимому. И это было ошибкой.

"БОНЯ. Я помню правило жизни доподлинных пацанов: "Не стой на пути у высоких чувств", но ведь правило оное касается чувств ВЫСОКИХ. Я даже Ане Седоковой однажды сказал, что у всех наших более-менее знаменитых персон сумбур с приоритетами, что в переводе с грузинского на русский означает: хотеть и рыбку съесть... далее по тексту", – рассуждает в своем блоге Отар.

Многодетный отец, у которого за плечами два развода, знает, что разрушает отношения. "Уж поверьте доке: семья – это только попервоначалу привилегия, а уже потом долг. Очень скоро акценты смещаются. Я не вижу, а уж у меня-то зрение со слухом преотменные, и не слышу НИКОГО, у кого есть желание и силы этот священный долг исполнять. Все хотят быть знаменитыми и богатыми, у всех эго, все ж демиурги, органичной дихотомии в нашем колхозе не наблюдается", – иронизирует острослов.

Кушанашвили не воспринимает всерьез слова Виктории о приятельских отношениях с Алексом. "А вот это вот: "Мы останемся лучшими друзьями" и т. п., вот эту силлогистику скормите Джоли, – советует Отар. – Потому что дружба – это тоже труд, а "у меня напряженный график", не обессудь, Рафик, детей бабуле, друзей – в музей, по мне обложки плачут".

Happy birthday to my little princess!! ��

Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit)

Напомним, бывшая участница "Дома-2" встречалась с бизнесменом в течение семи лет. Боня и Смерфит не состояли в официальном браке. Виктория утверждает, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. "Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заверила не унывающая Виктория.

Автор: Елена Алешина13 февраля 2017, 19:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня в восторге от объятий Плющенко

567

комментарии

Политика

Утопающий Порошенко пытается спасти Молдавию
В Вашингтоне нашли способ натравить Трампа на Москву
Киев "спрятал" Гиви и Моторолу в Приднестровье
Трамп нашел связь Клинтон с мертвыми избирателями

Шоу-бизнес

Кушанашвили озвучил причину разрыва Бони с миллионером
Татьяна Тарасова: Я выбыла с дистанции навсегда
Как Суханкина воспитывает приемных детей
Скандальная Сысоева разделась на горнолыжном курорте

Проишествия

Разрушение крупнейшей плотины в США попало на видео
ВСУ уничтожили базу на границе с Крымом
Жуткие случаи нападения на фельдшеров скорой помощи
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа

Lifestyle

Правила макияжа ко Дню святого Валентина
Над "Евровидением" на Украине нависла новая угроза
Как идеально выглядеть 14 февраля
Хиллари Клинтон и Стас Михайлов попали в черный список россиян
Шоу-бизнес

Пикантное фото Екатерины Гусевой произвело фурор

Популярная актриса предстала перед фанатами в красной комбинации
Шоу-бизнес

Платье Кейт Миддлтон с красной дорожки назвали сельской тряпочкой

Герцогиня Кембриджская с принцем Уильямом посетили светское мероприятие
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая решает проблемы в семье

Телеведущая допытывается о личных секретах
Спорт

Губерниев спровоцировал международный скандал

Чехи назвали его сумасшедшим комментатором

Гороскоп

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери

Фоторепортажи

Знаменитости в интересном положении
Самые яркие моменты премии "Грэмми"
Бузова явилась с полуголым мужчиной
Мать пятерых детей показала роскошную фигуру

Спорт

Фуркада выгнали из сборной
Губерниев спровоцировал международный скандал
Шипулин заговорил о завершении карьеры
Анфиса Резцова сравнила сборную России с борделем

Регионы

В Подмосковье вспыхнула электричка (видео)
Основные версии крушения вертолета на Алтае
В Сергиевом Посаде затопило больницу (видео)
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru