Кушанашвили назвал причину разрыва Бони с миллионером

Звездный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили назвал причину разрыва Виктории Бони с миллионером Алексом Смерфитом. Публицист знает, обо что разбилась любовная лодка бывшей звезды "Дома-2".

За приключениями Бони в Монако следили почти пять миллионов подписчиков в одном только ее Instagram. Роман Виктории с монакским бизнесменом был современной версией "Золушки". Девушка прославилась на шоу "Дом-2", а после сменила унылую телестройку на роскошные виды европейских дворцов и лучших мировых курортов. Красотка даже родила иностранному принцу дочь Анджелину.

Однако недавно влюбленные расстались, о чем сообщили сначала всеведущие журналисты, а затем и сама Боня. "Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала Виктория 4 февраля в Instagram.

О причинах разрыва модель, телеведущая и актриса сообщать не стала, лишь подчеркнула, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с семейными проблемами. Неравнодушным поклонникам осталось только догадываться, что конкретно развело Викторию и Алекса. Репортеры принялись обвинять во всем красивых разлучниц-моделей. А вот Кушанашвили, судя по его сообщению в "Живом Журнале", считает, что Боня уделяла слишком много внимания своей карьере, а не любимому. И это было ошибкой.

"БОНЯ. Я помню правило жизни доподлинных пацанов: "Не стой на пути у высоких чувств", но ведь правило оное касается чувств ВЫСОКИХ. Я даже Ане Седоковой однажды сказал, что у всех наших более-менее знаменитых персон сумбур с приоритетами, что в переводе с грузинского на русский означает: хотеть и рыбку съесть... далее по тексту", – рассуждает в своем блоге Отар.

Многодетный отец, у которого за плечами два развода, знает, что разрушает отношения. "Уж поверьте доке: семья – это только попервоначалу привилегия, а уже потом долг. Очень скоро акценты смещаются. Я не вижу, а уж у меня-то зрение со слухом преотменные, и не слышу НИКОГО, у кого есть желание и силы этот священный долг исполнять. Все хотят быть знаменитыми и богатыми, у всех эго, все ж демиурги, органичной дихотомии в нашем колхозе не наблюдается", – иронизирует острослов.

Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Июл 17 2015 в 10:01 PDT

Кушанашвили не воспринимает всерьез слова Виктории о приятельских отношениях с Алексом. "А вот это вот: "Мы останемся лучшими друзьями" и т. п., вот эту силлогистику скормите Джоли, – советует Отар. – Потому что дружба – это тоже труд, а "у меня напряженный график", не обессудь, Рафик, детей бабуле, друзей – в музей, по мне обложки плачут".

Happy birthday to my little princess!! �� Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Мар 17 2015 в 10:08 PDT

Напомним, бывшая участница "Дома-2" встречалась с бизнесменом в течение семи лет. Боня и Смерфит не состояли в официальном браке. Виктория утверждает, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. "Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заверила не унывающая Виктория.