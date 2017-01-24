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Киркоров обратился с заявлением в полицию
Уголовный кодекс гласит, что клевета есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Это деяние наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов. Наказание будет более суровым, если клевета содержится в публичном выступлении или СМИ.
Именно по статье о клевете собирается привлечь к уголовной ответственности Филипп Киркоров своего французского коллегу Дидье Маруани. Российский певец обратился в полицию, и завтра начнутся следственные действия. "Мне позвонили сейчас и вызвали в отдел полиции на завтра к 18:00 для допроса по заявлению Киркорова о клевете", – рассказал адвокат Маруани Игорь Трунов в интервью "Газета.ru".
Как писали Dni.Ru, ранее Киркоров в эфире "Первого канала" официально заявил: "Мы доказали, что песня "Жестокая любовь" была написана и зарегистрирована нами, российским композитором Олегом Попковым, на пять лет раньше, чем песня Маруани. Мы победили, песня наша!" А о нашумевшем конфликте он исполнил шуточную песню на мотив скандальной "Жестокой любви".
Слова в этом заочном музыкальном обращении к Маруани такие:
А я и не знал, что в суды подают за песню,
Ну как же все это не честно.
Я не знал, я не знал.
Но все равно я тебе желаю счастья,
Нам незачем больше встречаться –
Я все сказал, я все сказал...
Напомним, что в начале ноября 2016 года лидер французской группы Space Дидье Маруани через своего представителя в Москве Игоря Трунова подал иск к Филиппу Киркорову в городской суд. Он обвинял российского исполнителя в плагиате и требовал взыскать с него 75 миллионов рублей. Маруани утверждал, что король российской эстрады использовал мелодию и слова его песни Symphonic Space Dream. Свои заявления он подкреплял результатами экспертизы, которая признала композицию Киркорова "Жестокая любовь" плагиатом.
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