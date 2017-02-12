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Похожая на чучело Собчак ползает на коленях

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press\Olga Sokolova
Телеведущую отругали за "бомжеватый вид". Хотя ей к критике не привыкать.
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Балахон, спортивные штаны, пацанская куртка – в таком виде гламурную светскую львицу Ксению Собчак поклонники увидели впервые. Телеведущая сделала шуточное фото, на котором в столь несуразном образе стоит на коленях на коврике с надписью "Бизнес-класс".

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Фанаты тут же накинулись на Ксюшу с осуждением. "Бомжуте, сударыня?", "Ты как мумия на этом фото", "Страшна, но узнаваема", "Господи! Думала, что какой-то мужик непромытый, а это всего лишь Собчак. Зачем так пудриться?!", "Какое почтение к бизнес-классу! Собчак вползает на коленях!", "Бизнес-гопница", "Страшная и ужасная", "Чучело", "Будто обкуренная", – язвят и возмущаются поклонники в комментариях к снимку.

Надо заметить, что, как считают подписчики страницы Ксении в социальной сети, хорошим вкусом она никогда не отличалась. То придет на мероприятие в платье, напоминающем таджикский байковый халат, то будет гулять по лесу в нелепой шапочке. Но думает про этом, что она неотразима.


Правда, сегодняшний образ Собчак кажется оправданным – это ее привет знаменитому поющему любителю крепкого слова Сергею Шнурову. "Мне кажется, картина "Перемен требуют наши сердца на коврике бизнес-класса " украсила бы выставочную коллекцию маэстро", – подписала карточку Ксюша. Она имеет ввиду выставку картин своего земляка, которая в эти дни проходит в Северной столице.

Автор: Иван Губкин12 февраля 2017, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Необычные наряды Ксении Собчак

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