Курбан Омаров записал песню для Ксении Бородиной
"Двигайтесь, мы уже идем", – загадочно подписал Курбан пост. Видеоролик вызвал у фанатов бурю восторженных отзывов. "Курбан! Супер! Голос завораживает! Рада за Ксюшу! Будьте счастливы!", "Мужик! Можешь когда хочешь сделать приятное своей любимой Ксю", "Теперь с Бузовой дуэт! Срочно!" – написали впечатлительные фанаты.
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