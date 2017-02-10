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Садальский показал новое фото Панина с собакой

Алексей Панин, Станислав Садальский. Фото: Дни.Ру
Станислав Садальский показал новое фото Алексея Панина с собакой. По мнению Стаса, Леша гордится этой историей.
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На своей страничке в социальной сети "Живой журнал" Станислав Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлен скандально известный актер Алексей Панин. Причем на снимке, по всей видимости, опубликованной самим Алексеем ранее, он представлен обнаженным. Причинное место прикрывает лишь полотенце. На одной руке Панин держит маленькую собачку, которая словно жмурится от удовольствия.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"Конечно, вся эта история Панина с собачкой совсем не смешная, а просто отвратительно мерзкая. Просто в голове не укладывается как можно так поступать с животным", – с недоумением написал Садальский.

Далее Станислав отметил, что россияне нашли "нотку юмора" в этой истории. "В сети  до сих пор – активно размещаются новенькие анекдоты, видеоролики, шуточные картинки на тему "Панин и собака". И Леша этой историей гордится и сегодня", – констатировал Садальский, намекая на новую фотографию Панина с домашним питомцем.

Алексей Панин. Фото: vk.com/id276451820

Напомним, осенью 2016 года в передаче "Говорим и показываем" показали видео, на которой мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Компанию им составила некая женщина. Разумеется, поднялся страшный скандал.

Журналисты попытались взять комментарий у Алексея Панина, которого в студии не было. "Понятно, что это шоу направлено на то, чтобы опорочить меня, сравнять с грязью, как человека и артиста. Там было показано огромное количество лжи. Люди в студии несли такую ахинею, что даже отвечать на подобное сложно. Можно только развести руками...", – сказал скандально известный актер.

Автор: Наталья Аряева10 февраля 2017, 08:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панин после скандала вернулся в свет

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