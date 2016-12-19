Алексею Панину закрыли выезд за границу

У скандально известного актера миллионные долги. Он много лет не оплачивает штрафы.

Российское законодательство определяет круг задолженностей, с которыми выезд за границу закрыт. Это долги по выплатам алиментов, налогов, кредитов, штрафов. Основанием для запрета является постановление полиции, ГИБДД, налоговой инспекции, либо пограничных служб и таможни. Сегодня проблемы с прохождением границы могут возникнуть у гражданина уже при задолженности в десять тысяч рублей.

А долги актера Алексея Панина, если верить сайту судебных приставов, приближаются к двум миллионам рублей! Причем больше миллиона с него взыскивают в качестве алиментов. Платить Панин отказывается, считая, что бывшей жене ничего не должен, так как их дочь Анна живет с ним. Впрочем, суд встал на сторону женщины, сообщает сайт Sobesednik.Ru.

За лихачество на дороге актер был оштрафован восемнадцать раз в общей сложности на 27 тысяч рублей. Еще 385 тысяч составляет задолженность актера по кредитам различным банкам. Как говорят, в кредит он брал машину.

Напомним, Панин в последнее время всячески пытается вернуть себе репутацию приличного человека и очень переживает из-за развернувшейся травли. По словам Алексея, ему надоел имидж эпатажного артиста. "Понимаете, я устал от приставки "скандальный" – "скандальный актер Алексей Панин". Я не скандальный! Да, дыма без огня не бывает, иногда я, возможно, действительно давал повод, попадал в скандальные ситуации. Но думаю, любой нормальный человек на моем месте поступил бы так же. Я не всегда был прав, я не отрекаюсь от своих грехов, но не надо мне приписывать чужие!" – говорил ранее актер в интервью Dni.Ru.

