Прослезившаяся Бузова: Я искала свою новую крепость

Ольга Бузова выступила на "Пионерских чтениях", где впервые высказалась о разрыве с Дмитрием Тарасовым. Не называя имен, ведущая "Дома-2" рассказала о потере дома и поисках новой крепости, причем Ольга не смогла сдержать слез.

"Добрый вечер. Надеюсь, ни у кого не возникает вопросов, почему меня пригласили написать колонку для юбилейного номера?" – выйдя к микрофону с несколькими листами текста, поинтересовалась Ольга Бузова.

В этот раз чтение журнала "Русский пионер" было посвящено теме "Дом". А благодаря СМИ буквально вся страна в курсе, что, расставшись с Дмитрием Тарасовым, Ольге Бузовой пришлось съехать из их жилища.

Ведущая "Дома-2" начала читать: "В прошлом году я была на грани нервного срыва. Год вообще выдался для меня очень сложным. Но было много и приятных моментов, связанных с моей работой. Но в конце года мне пришлось испытать слишком много негативных эмоций, к которым я не была готова".

По признанию Ольги, ей было невыносимо больно. "Знаете, я привыкла к публичности", – отметила Бузова, напомнив слушателям, что с 18 лет, будучи дома (имеется в виду телепроект "Дом-2") она находилась под пристальным вниманием общественности.

"Со временем я научилась разграничивать публичность и свою личную жизнь", – заявила Ольга, подчеркнув, что с момента "расставания" она не дала ни одного интервью, ни единого комментария по поводу всего происходящего. "Хотя мне предлагали за эксклюзивы сумму с семью нолями", – отметила Бузова.

Ольга объяснила, что для нее семья всегда была "закрытой темой", и тут же поправилась: "Да, я говорила. Я говорила много. Но я говорила лишь о своей любви и о том, чем хотела делиться".

В ноябре, по словам Бузовой, она осталась на улице. "Я потеряла свой главный дом. Дом, где я была счастлива. Мне предстояло самое страшное, что может быть для девушки, – переезд", – сообщила Ольга.

В этот момент эмоции захлестнули Бузову. Она замолчала, поправила волосы, зал ей похлопал в знак поддержки. Изменившимся от подкатившего к горлу кома голосом Ольга продолжила читать: "Вместе со своей помощницей между съемками для каналов, записью трека "Под звуки поцелуев", съемками в фильмах, участием еще в нескольких проектах я искала свою новую крепость".

Тут голос совсем изменил Ольге, она прослезилась. Она снова сделала паузу, пытаясь справиться с эмоциями. Зал ей снова похлопал. Немного взяв себя в руки, Ольга извинилась и продолжила чтение.

По словам Бузовой, она, "наверно, миллион" квартир пересмотрела, пока не выбрала ту, в которую "влюбилась" сразу. "И за один день и одну ночь перевезла всю свою жизнь", – подрагивающим голосом прочитала Ольга.

Правда, вещей оказалось так много, что первое время Бузова жила в гостинице. Ей на помощь из Санкт-Петербурга приехали мать и подруга. Неоценимую поддержку ей оказывала сестра Анна. "Без них я бы не справилась и не выжила", – заявила Бузова.

После переезда Ольга погрузилась с головой в работу. По ее признанию, это было единственное, что ее спасало. А между работой она ездила в мебельный центр, чтобы купить все необходимое для жизни, потому что, по словам Ольги, у нее ничего не было. "По ночам мучила бессонница", – призналась Бузова.

Ночные часы Ольга коротала с книгой Хиллари Клинтон "Тяжелые времена". "Время снова принимать трудные решения скоро опять наступит". И это наводит меня на мысли к размышлениям. Поверьте, я иногда размышляю", – кинув взгляд в зал, заявила ведущая "Дома-2".

Далее Бузова отметила, что из-за большого резонанса в СМИ ее затравили (и травят до сих пор). Тогда Ольга пряталась на своей квартире на 20 этаже. "В те дни я предпочитала оставаться одна, чтобы хоть как-то набраться сил. Для меня главная задача была – выжить. От боли и того предательства, которые разрывали мне сердце. Я пила горстями успокоительное, чтобы уснуть в своей кровати хоть на пару часов. Я чувствовала себя маленьким ребенком, которому хотелось просто спрятаться в своей комнатке, в своей кроватке под одеялом, чтобы меня никто не нашел", – призналась Бузова.

Однако едва Ольга выходила на улице, ее уже поджидали фотографы. Тогда Бузова решила сбежать в Испанию, где остановилась в доме подруги. Но и там ей не удалось спрятаться от журналистов. Вернувшись в Москву, Ольга снова с головой ушла в работу.

"Меня часто спрашивают, в чем заключается феномен популярность Ольгу Бузовой? Лично для меня ответ на этот вопрос очень прост: я настоящая, и зрители это чувствуют. я просто живу, живу, как умею. И призываю так делать всех", – завершила свое чтение Ольга.

Уже от себя Бузова добавила: "Я хотела бы сказать, что дом это не то место, где ты ночуешь, это не то место, где ты спишь, это не крыша над головой. Дом это то место, где тебе хорошо. И я сейчас пытаюсь это место найти", – сказала Ольга. Поблагодарив за внимание, Бузова ушла со сцены.