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Бузова довела Тарасова
В эфире передачи #ЗвездаПой ведущий попросил рэпера спеть песню телеведущей. Тот отреагировал достаточно эмоционально: "Нет, нет, ... вы что? Нет! Вы что? Вы с ума сошли! У меня сейчас кровь из ушей пойдет", – принялся возражать Александр, выругавшись матом, пишет Life.ru.
Напомним, Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым 30 декабря. По слухам, причиной развода стали измены футболиста. По другим данным, спортсмен очень хотел детей, но Ольга оказалась к этому не готова.
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