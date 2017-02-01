Бузова довела Тарасова

Брат футболиста Дмитрия Тарасова, рэпер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, отказался исполнять песню Ольги Бузовой "Под звуки поцелуев". Услышав популярный хит, артист попросил выключить музыку.

В эфире передачи #ЗвездаПой ведущий попросил рэпера спеть песню телеведущей. Тот отреагировал достаточно эмоционально: "Нет, нет, ... вы что? Нет! Вы что? Вы с ума сошли! У меня сейчас кровь из ушей пойдет", – принялся возражать Александр, выругавшись матом, пишет Life.ru.

Напомним, Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым 30 декабря. По слухам, причиной развода стали измены футболиста. По другим данным, спортсмен очень хотел детей, но Ольга оказалась к этому не готова.