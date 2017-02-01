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Топалов похоронил друга
Товарищи Сергея собрали деньги, чтобы помочь семье ушедшего из жизни друга. Сбор средств объявила и девушка диджея Мария Радулова. Для перечисления денег она опубликовала реквизиты своей карты.
Вместе с тем, по словам друзей Ткаченко, что к организации похорон Мария не имела отношения. Среди друзей, пришедших проститься с Джефом, был и Влад Топалов, сообщает Life.ru.
На похороны невесты диджея не было. Ее не пустили близкие Ткаченко, попросив девушку не приходить. По мнению товарищей продюсера, она довела его до срыва. Однако Радулова все-таки смогла проститься с Сергеем утром в морге.
Не было на похоронах Джефа и экс-возлюбленной Дианы. Судя по всему, прожившая с Ткаченко 15 лет девушка не нашла в себе силы проститься с близким человеком.
Как писали Dni.ru, смерть одного из основателей клуба Soho Rooms стала ударом для многих музыкантов и исполнителей. Среди тех, кто был знаком с Сергеем Ткаченко, оказалась певица Анастасия Задорожная, продюсер Александр Толмацкий, участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, певица Юлианна Караулова и другие.
Напомним, что несчастье произошло днем 29 января. По предварительным данным, в ходе ссоры Ткаченко вылез на карниз, чтобы напугать девушку, но не смог забраться обратно. В течение десяти минут мужчина висел, держась за подоконник, пока силы не покинули его. По факту случившегося проводится проверка.
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