Топалов похоронил друга

На Щербинском кладбище Москвы похоронили основателя московского клуба Soho Rooms, продюсера и диджея Сергея Jeff Ткаченко, погибшего 29 января после падения с 20-го этажа. Друзья взяли на себя организацию его похорон.

Товарищи Сергея собрали деньги, чтобы помочь семье ушедшего из жизни друга. Сбор средств объявила и девушка диджея Мария Радулова. Для перечисления денег она опубликовала реквизиты своей карты.

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Вместе с тем, по словам друзей Ткаченко, что к организации похорон Мария не имела отношения. Среди друзей, пришедших проститься с Джефом, был и Влад Топалов, сообщает Life.ru.

Сережа, я так тебя люблю, родной! Ты мой! Свет! Радость ! Любовь! Ты живой! Фото опубликовано Maria Radul (@maria_radul) Янв 30 2017 в 12:24 PST

На похороны невесты диджея не было. Ее не пустили близкие Ткаченко, попросив девушку не приходить. По мнению товарищей продюсера, она довела его до срыва. Однако Радулова все-таки смогла проститься с Сергеем утром в морге.

Фото опубликовано Maria Radul (@maria_radul) Янв 29 2017 в 2:46 PST

Не было на похоронах Джефа и экс-возлюбленной Дианы. Судя по всему, прожившая с Ткаченко 15 лет девушка не нашла в себе силы проститься с близким человеком.

Как писали Dni.ru, смерть одного из основателей клуба Soho Rooms стала ударом для многих музыкантов и исполнителей. Среди тех, кто был знаком с Сергеем Ткаченко, оказалась певица Анастасия Задорожная, продюсер Александр Толмацкий, участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, певица Юлианна Караулова и другие.

Алтарная икона с монастыря Эсфигмен святая горя Афон икона Матери Божей госпожи Богородицы Арсаниотиса Фото опубликовано Sergey Jeff (@sergeyjeff) Янв 20 2017 в 7:11 PST

Напомним, что несчастье произошло днем 29 января. По предварительным данным, в ходе ссоры Ткаченко вылез на карниз, чтобы напугать девушку, но не смог забраться обратно. В течение десяти минут мужчина висел, держась за подоконник, пока силы не покинули его. По факту случившегося проводится проверка.