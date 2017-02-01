Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сделала неожиданное признание. Новоиспеченная бабушка заявила. что любит внука больше дочери.

Своими чувствами Людмила Нарусова поделилась со своим давним другом, скандально известным актером Станиславом Садальским. Тот, в свою очередь, рассказал о признании Нарусовой журналистам.

"Людмила Борисовна показала мне фотографию Платона. Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал. Но Людмила призналась мне: "Платон – это счастье в моей жизни! Наконец-то я стала бабушкой. Никогда не думала, что буду любить внука больше Ксении". Рассказала, что купание ребенка она взяла на себя. Мол, когда Ксения устает, она сразу бежит к ним – помогать с внуком", – цитирует Станислава Садальского сайт "Комсомольская правда".

Вообще, все свободное время Людмила Нарусова старается посвящать внуку. Ранее в интервью она рассказала о малыше, которому недавно исполнилось два месяца: "Я в основном дарю Платоше игрушки, на два месяца купила ему развивающие слух, внимательность, зрение погремушки. Конечно, все ребенка балуют, задаривают. Мальчик у нас не капризный, достаточно спокойный, все крики – только по делу".

Несмотря на то, что Ксения Собчак умудряется активно работать и посещать светские мероприятия, ей хватает энергии и на воспитание сына. Нарусова похвалила дочь: "Она большая молодец. Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю. Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать. Сейчас много инновационных методик, больших умных книг".

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 3 2016 в 1:31 PST

Как ранее писали Dni.ru, Ксения Собчак стала матерью 18 ноября 2016 года. Она родила в элитном подмосковном клиническом госпитале "Лапино", а через два дня уехала в загородный особняк в охраняемом элитном поселке Горки-8. По некоторым данным, телеведущая заканчивает ремонт в московской квартире на Са­довом кольце, где предусмотрена комната для Платона.