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Мать Собчак сделала неожиданное признание о внуке
Своими чувствами Людмила Нарусова поделилась со своим давним другом, скандально известным актером Станиславом Садальским. Тот, в свою очередь, рассказал о признании Нарусовой журналистам.
"Людмила Борисовна показала мне фотографию Платона. Сложно сказать, на кого он похож. Еще слишком мал. Но Людмила призналась мне: "Платон – это счастье в моей жизни! Наконец-то я стала бабушкой. Никогда не думала, что буду любить внука больше Ксении". Рассказала, что купание ребенка она взяла на себя. Мол, когда Ксения устает, она сразу бежит к ним – помогать с внуком", – цитирует Станислава Садальского сайт "Комсомольская правда".
Вообще, все свободное время Людмила Нарусова старается посвящать внуку. Ранее в интервью она рассказала о малыше, которому недавно исполнилось два месяца: "Я в основном дарю Платоше игрушки, на два месяца купила ему развивающие слух, внимательность, зрение погремушки. Конечно, все ребенка балуют, задаривают. Мальчик у нас не капризный, достаточно спокойный, все крики – только по делу".
Несмотря на то, что Ксения Собчак умудряется активно работать и посещать светские мероприятия, ей хватает энергии и на воспитание сына. Нарусова похвалила дочь: "Она большая молодец. Конечно, я даю ей много советов, но не учу, свое мнение не навязываю. Дочь читает огромное количество литературы о том, как развивать малыша, как за ним ухаживать. Сейчас много инновационных методик, больших умных книг".
Как ранее писали Dni.ru, Ксения Собчак стала матерью 18 ноября 2016 года. Она родила в элитном подмосковном клиническом госпитале "Лапино", а через два дня уехала в загородный особняк в охраняемом элитном поселке Горки-8. По некоторым данным, телеведущая заканчивает ремонт в московской квартире на Садовом кольце, где предусмотрена комната для Платона.
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