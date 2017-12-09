Ургант наглой Бузовой: Хочется плюнуть на тебя

Звезда "Дома-2" сделала дерзкое заявление. Она явила себя во всей красе.



Гостей очередного выпуска "Вечернего Урганта" стала Ольга Бузова, которая теперь является соведущей программы "Бабий бунт" на Первом канале. "Иван, мог ли ты подумать, что на закате своей карьеры ты будешь встречаться со мной?" – начала Бузова диалог в студии. Ургант, который в это время пил воду, едва не поперхнулся от подобной наглости. "Куда мне сплевывать – в кружку или на тебя?" – спросил Иван.

На протяжении всего эфира Ольга не переставала нахваливать себя: "Я красивая, талантливая, верная, хотя пока не очень умная. И я не понимаю, за что меня можно ненавидеть. Я никому не переходила дорогу, а просто делаю то, что мне нравится. А еще странно, что за мной никто не ухаживает".

Ургант поинтересовался, какой тип мужчин интересен Бузовой. "Достаток мужчины не так важен, – уверяет Ольга. – Хотя содержать его я не готова. А уважать я его буду лишь в том случае, если он сможет взять ответственность за семью. Кроме того, он должен любить и знать слова всех моих песен, их количество, тональности и время выхода в свет".

Сделал Бузова и неожиданное признание: "Тимур Бутрутдинов сказал, что готов жениться на мне в будущем году. Мол, я одна, он тоже холостяк. Сказал, но пока других шагов не делает".