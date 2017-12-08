Сексуальная Ирина Шейк полностью разделась

Ирина Шейк приняла участие в пикантной фотосессии. Для всемирно известного фотографа российская модель полностью разделась.

В Сети появились фотографии Ирины Шейк, на которых та запечатлена абсолютно голой. Российская модель разделась для всемирно известного фотографа Мерта Аласа, который устроил гастрономическую съемку, заказанную итальянской редакцией журнала Vogue. На обложке облаченная в черное короткое кожаное платье Ирина широко улыбается, держа в одной руке лобстера.

Другие фото куда занимательнее. К примеру, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алас опубликовал снимок, на котором Шейк запечатлена без одежды. Модель лежит на животе в постели среди белоснежных простыни, одеяла и подушек. Волосы Ирины несколько взлохмачены, ноги согнуты в коленях и приподняты. Модель окружена книгами с иллюстрациями.

В свою очередь Ирина опубликовала другую фотографию из той же съемки. На снимке Шейк запечатлена лежащей на кровати (тоже без единого лоскута одежды), прикрытая большим книжным томом. "Чтение в постели", – подписала фото Ирина.

Книги тут имеют ключевое значение. Фотосессия приурочена не только к выходу журнала, но и фотографическому альбому Аласа. Он посвящен миру моды. Отмечается, что это ограниченная серия. Помимо снимков Мерта Аласа, в альбоме фигурируют фото его напарника, бельгийца Маркуса Пигготта.

Пользователи Instagram пришли в совершеннейший восторг от обнаженной Ирины Шейк. "Ничего себе!", "Ого!", "Вау!", "Королева", "Невероятное фото!", "Слишком горячо!" – высказались русскоговорящие подписчики модели.