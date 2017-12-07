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Шоу-бизнес

На выступлении у Бузовой из платья выскочила грудь

Ольга Бузова. Кадр youtube.com
Ольга Бузова приняла участие в концерте Kinder МУЗ Awards, где из-за особенностей своего наряда попала в неловкую ситуацию. Особенно прозорливые зрители заявляют, что грудь певицы буквально выскочила из платья.
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На сцену Ольга Бузова вышла в ярком красном наряде. Высокие сапоги и короткие шортики, по всей видимости, должны были подчеркнуть стройность и длину ее ног, а длинный шлейф – придать изящности. Довершал картину короткий и столь же яркий топ.

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Именно с ним у певицы возникли проблемы на сцене. На записи с мероприятия видно, что Бузова чувствует себя неловко и пытается поправить этот предмет гардероба. В какой-то момент она даже отворачивается от зрителей, чтобы наконец поправить сползающий вниз топ. Особо глазастые зрители утверждают, что заметили выскочившую из платья грудь исполнительницы. Надо отдать должное профессионализму Ольги Бузовой – несмотря на все проблемы, она все-таки продолжила выступление.

Автор: Демьян Донской 7 декабря 2017, 19:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмутительные фото Ольги Бузовой

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