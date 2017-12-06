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Куда исчезла капсула с прахом Хворостовского

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Поклонники теряются в догадках. И не понимают, почему урну не отдали родным.
прочитано 3288 раз

Прах скончавшегося 22 ноября в Лондоне баритона Дмитрия Хворостовского, согласно его последней воле, был разделен на две части. Одну урну захоронили на девятом участке престижного Новодевичьего кладбища Москвы. Он возник на месте бывшей каменотесной мастерской во время расширения погоста в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. Вторую капсулу представители Красноярского края во главе с исполняющим обязанности губернатора Александром Уссом отправили на родину артиста.

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Захоронение ее состоится не раньше весны – пока не будут обдуманы и согласованы все вопросы увековечивания памяти певца с архитектурной общественностью и прежде всего с его родными и близкими. Однако друг Хворостовского адвокат Павел Астахов уверяет, что вопрос с захоронением в Красноярске якобы уже решен. С его слов, вторую урну заложат в основу будущего мемориала Дмитрия Хворостовского на набережной реки Енисей.

Публикация от Павел Астахов (@rfdeti)

Не все жители города поддерживают подобную идею. "Какие такие "мемориалы" с прахом, господа? Мало нам кладбища в самом сердце страны? Давайте по городам и весям настроим усыпальниц на площадях и набережных!", "А что, на кладбище, на нашем городском кладбище, где есть Аллея Славы, где покоятся лучшие люди города. Почетного гражданина, коим является Хворостовский, похоронить среди них плохо?", "Почему надо поступать не по-христиански? Вспомните, кого наши предки хоронили за оградой кладбищ? Не думаю, что сам покойный подразумевал, составляя завещание, что-то подобное, что хотите сотворить вы, хоть и был, говорят, человеком не верующим, хоть и крещенным", – возмущены поклонники.

Интересует их и другой вопрос: где сегодня находится прах артиста, куда исчезла капсула после встречи со всеми почестями в аэропорту города? Руководство Красноярска отвечает на этот вопрос туманно: "Капсула с частью праха до похорон будет находиться на ответственном хранении в специализированном учреждении". Но почему ее не отдали родителям певца? Ответ на этот вопрос и пытаются найти друзья и поклонники артиста.

Автор: Иван Губкин6 декабря 2017, 12:27
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