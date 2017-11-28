На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
На Новодевичьем кладбище состоялись похороны прославленного баритона Дмитрия Хворостовского. Проститься с ним пришло множество коллег, с которыми певец работал на одной сцене и дружил вне ее. Композитор Игорь Крутой, хоккеист Вячеслав Фетисов, продюсер Иосиф Пригожин – для каждого из них скончавшийся артист был очень близким и родным человеком.
Но поклонники обратили особое внимание на Ларису Долину, которая убивалась, кажется, больше вдовы и дочери покойного. Певица рыдала на протяжении всей траурной церемонии, не скрывая своего горя. Она не могла, да и не хотела сдерживать эмоции, которые переполняли ее. Ведь Хворостовского она считала своим другом, Человеком с большой буквы, виртуозно владеющим голосовым аппаратом артистом. 62-летняя Долина была без макияжа, и, кажется, от горя словно бы постарела.
Напомним, что "новейший" девятый участок Новодевичьевого кладбища, на котором нашел вечное упокоение Хворостовский, относится к так называемой новейшей территории погоста. Она возникла в результате расширения кладбища на юго-запад в конце 1970-х – начале 1980-х годов на месте камнетесной мастерской. Там же погребен певец Леонид Утесов. В непосредственной близости от деревянного креста Дмитрия Хворостовского находится могила академика Кузьмы Андрианова.
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