Казаченко поражен бессовестными выходками бывшей возлюбленной

Поклонники Вадима Казаченко разделились в отношении к семейному конфликту, в котором сегодня замешан певец. Одни ругают его за связь с молодой женщиной, другие считают, что артист стал жертвой коварного плана, третьи же защищают и оправдывают родившую Ольгу. О случившимся с ним и размышляет артист.

"С Ольгой я познакомился в 2005 году – она стала участницей моего форума в интернете. Увиделись же мы с ней спустя несколько лет. Я выступал в казино "Метелица", а она попросила провести ее вместе с мамой и подружкой на концерт, чтобы не покупать билет, – цитирует Вадима журнал "Откровения звезд". – Более близко мы познакомились в 2012 году. Тогда у меня с Ириной были большие проблемы в отношениях. И, не решив их, мы с Ириной разошлись как муж и жена. Ира узнала о моей измене, это стало окончательным толчком в нашем разрыве. Но мы продолжали работать как артист и директор. Переживая конфликт с Ириной, хотелось найти человека на стороне, с которым можно было бы поговорить, найти утешение".

"Таким человеком стала Ольга, – отметил Казаченко. – Ей был 31 год, мне – 49. К тому времени она еще продолжала предыдущие отношения с молодым человеком Димой, которые тянулись вплоть до 2013 года, о чем я даже не догадывался. Именно в этот период она узнала от меня очень много личного. И теперь я расплачиваюсь за это – все мое личное Ольга выставила на всеобщее обозрение, обсуждение и поругание. Получилось так, что во время наших отношений она просто собирала на меня компромат, ведя на меня досье".

Теперь Казаченко в шоке от бессовестных выходок бывшей возлюбленной. "Ольга без стеснения строит свою карьеру на уничтожении имиджа когда-то любимого ею человека и, как она говорит, отца ее ребенка. Она постоянно пишет в соцсетях лживые посты, вызывая к себе жалость и привлекая внимание. Ей нужна была публичность, это была ее мечта. Работать она не любит и не будет. Лучше сделать парочку фото, чтоб их подхватили журналисты, и написать лживый и сопливый пост. Я устал от ее лжи и манипуляций, – заявил артист Dni.Ru. – Ей пора перестать играть в принцессу в 36 лет и начать работать, как это делают многие женщины в нашей стране".

"Ольга любит рассказывать о том, как она делала ремонт в нашей квартире, – продолжил Вадим. – Так вот, если бы мы планировали детей, наверное, позаботились бы о детской комнате. Почему же тогда этого не произошло? Видимо, решение срочно родить ребенка и привязать меня на всю жизнь созрело спонтанно, в силу обстоятельств, когда она почувствовала, что я исчезаю из ее жизни, прошу развод".

"Я еще раз хочу сказать, что совершил самую большую ошибку в жизни, связав себя узами брака с этой женщиной, которая не стала мне женой, не стала родным человеком, другом. Я предал Ирину, которая посвятила мне жизнь, и буду просить у нее прощения всю жизнь. Я счастлив, что она меня простила, поняла и продолжает меня поддерживать в этой мерзкой истории, которую раздула Ольга на всю страну, ради славы и денег. Мы вместе и все переживем", – пообещал Вадим.