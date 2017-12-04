Ритуальщиков предупредили о больном Табакове

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников, курирующий медучреждения столицы, рассказал о состоянии здоровья режиссера Олега Табакова. Артист идет на поправку.

"Могу сказать, что на сегодняшний день состояние Олега Павловича стабильное. Все показатели, в том числе показатели крови, улучшаются. У него появился аппетит. Он понемногу начал вставать. Мы наблюдаем положительную динамику. Так что агентов ритуальных услуг просьба не беспокоиться", – заявил чиновник в интервью газете "Московский Комсомолец". Журналисты нашли подтверждение словам Леонида Печатникова – в понедельник Олег Табаков потребовал от персонала Первой градской больницы принести ему манную кашу. Режиссер съел две тарелки.

Печатников подчеркнул, что Табаков еще какое-то время пробудет в медучреждении. Медики делают все необходимое, чтобы знаменитый режиссер вернулся в свой театр. Чиновник отметил, что врачи перестраховываются, и именно поэтому держат Табакова в реанимации – там находится аппаратура, которая может понадобиться в случае непредвиденного ухудшения состояния звездного пациента.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Апр 7 2017 в 2:14 PDT

Напомним, многочисленные родственники Олега Табакова предпочитают не обсуждать сложившуюся ситуацию. Возможно, во избежание кривотолков. Поначалу сыновья артиста Антон и Павел сообщали совершенно разную информацию. Если один говорил, что у Табакова воспаление легких, то второй утверждал, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике. А преданная супруга, актриса Марина Зудина, обычно очень общительная с представителями СМИ, на сей раз упорно отмалчивается.

Недавно о здоровье знаменитого режиссера высказался певец Иосиф Кобзон. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Кобзон на недавно прошедших съемках музыкального фестиваля "Песня года".