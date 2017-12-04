Оглушенный Табаков из последних сил цепляется за жизнь

В состоянии тяжелобольного Олега Табакова снова наметились изменения. На сей раз легендарному артисту стало лучше – он из последних сил цепляется за жизнь.

Журналисты чутко следят за любыми изменениями в состоянии Олега Табакова и оперативно сообщают обо всех переменах общественности. Еще несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что артист плох, однако сейчас утверждается, что состояние Табакова улучшилось. Медики наблюдают небольшие изменения по сравнению с прошлой неделей, отмечает РЕН ТВ.

Отметим, что до сих пор многочисленные родственники Олега Табакова предпочитают не обсуждать сложившуюся ситуацию. Возможно, во избежание кривотолков. Поначалу сыновья артиста Антон и Павел сообщали совершенно разную информацию. Если один говорил, что у Табакова воспаление легких, то второй утверждал, что отец на плановом лечении в стоматологической клинике. А преданная супруга, актриса Марина Зудина, обычно очень общительная с представителями СМИ, на сей раз упорно отмалчивается.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Авг 7 2016 в 9:27 PDT

Неожиданно оказался весьма разговорчивым легенда эстрады Иосиф Кобзон. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал Кобзон на недавно прошедших съемках музыкального фестиваля "Песня года".

Напомним, 82-летний Олег Табаков был доставлен в больницу в конце ноября. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Прославленного артиста положили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В начале декабря у Табакова, согласно сообщениям СМИ, проявилось сразу несколько новых симптомов. Якобы актер впал в состояние глубокого оглушения и фактически находится без сознания. Журналисты выяснили, что всему виной – воспалившийся перелом нижней челюсти, а также пневмония и даже заражение крови.

