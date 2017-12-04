Брошенная Казаченко бредит ушлой Цымбалюк-Романовской

Жена певца вместе с бывшей музой актера планирует штурмовать "Евровидение". У них есть все возможности и данные.

Уходящий год открыл стране много звезд: это дважды изнасилованная Диана Шурыгина, трижды избитая Алена Кравец, брошенные мужьями красавицы Виталина Цымбалюк-Романовская и Ольга Казаченко... Каждая полна разнообразных талантов, объединяет же их "святая к музыке любовь".

Ольга Казаченко в интервью Dni.Ru призналась, что певческая карьера складывается столь удачно, что ее часто приглашают спеть на корпоративах. Конечно, ее раскрутке и узнаваемости способствовал скандал с Вадимом Казаченко, от которого, как уверяет Ольга, она родила сына. Впрочем, начинающая певица призналась, что такой славы не хотела.

"Вадим, подав на меня иск в суд в октябре 2016 года на несколько миллионов рублей, когда я была беременна нашим сыном, сам начал эту "пиар-кампанию". И уже год инициирует все новые и новые иски, делая вид, что это не он. Даже его родственники не в курсе происходящего и думают, что это я сужусь, считают меня ужасной, тогда как я всего лишь защищаюсь от него. Правда, не очень хорошо получается. Вот буквально 3 ноября ему все-таки удалось отсудить у меня больше миллиона рублей, но я стараюсь не сдаваться", – рассказала Ольга в интервью Dni.Ru

Она загорелась мечтой организовать дуэт с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Я была на ее концерте в Доме музыки, она очень талантлива и виртуозна, – рассказала Казаченко. – А какое у нее экспрессивное туше! Мне кажется, мы бы даже могли подготовить совместный номер для "Евровидения".

Ранее представительница бывшей музы Армена Джигарханяна Элина Мазур заявила, что Виталина Цымбалюк-Романовская планирует уехать в Париж. По ее словам, пианистка продолжит там блистательную музыкальную карьеру.