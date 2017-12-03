Неумехе Бузовой досталось от Пенкина
Артист считает, что российская эстрада значительно изменилась после развала Советского Союза. "Поток вульгарности захлестнул все каналы, власть денег заставила забыть о том, что такое совесть", – сокрушается певец.
Судя по всему, больше всего Пенкина беспокоит, что свидетелями расцвета эпохи разврата являются представители младшего поколения. "Эту халтуру видят дети и впитывают ее как губка", – переживает он.
Пенкину очень не нравится, когда люди пытаются делать то, чего не умеют. По его словам, в качестве яркого примера можно упомянуть начинающую певицу и ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову. "Какой же это феномен? Это дурдом на выезде!" – цитирует исполнителя Sputnik Беларусь.
Отметим, что Бузова часто попадает под волну критики. На нее набрасываются как рядовые пользователи Сети, так и коллеги.
Например, недавно ее довели до слез в эфире Первого канала. Она расплакалась после словесной перепалки с виджеем Артуром Цветковым. Свидетелями произошедшего стали сотни тысяч зрителей по всему миру.
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