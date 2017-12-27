Для зараженного Табакова вызвали врачей из Европы

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников опроверг информацию о том, что Олега Табакова ввели в медикаментозную кому. Зато стало известно, что артиста осматривали немецкие врачи.



Информация о том, что Олега Табакова ввели в кому, потому что якобы организм обессилел из-за борьбы за жизнь, мигом распространилась в СМИ, вызвав ажиотаж среди многочисленных поклонников артиста. Однако оказалось, что это сообщение не соответствует действительности. Об этом сообщил вице-мэр Москвы Леонид Печатников. "Состояние худрука МХТ им. Чехова накануне действительно ухудшилось, но он не в коме, а находится в сознании", – цитирует его "Московский Комсомолец".

По словам Печатникова, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти Олега Табакова. Им занимаются лучшие специалисты, в том числе иностранные. Как компетентно передает издание, не так давно в Первую градскую, где уже месяц находится прославленный артист, приезжали специалисты из Германии. Ознакомившись с ходом лечения, они подтвердили, что все действия отечественных медиков верные.

Напомним, информация о здоровье Олега Табакова долгое время была противоречивой. Так, сын Антон утверждал, что у актера воспаление легких, а младший наследник Павел говорил, что отец – на плановом лечении в стоматологической клинике.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel) Авг 7, 2016 at 9:27 PDT

Также пресса писала, что у артиста произошло нагноение в зубном имплантате. Затем появилась информация, будто ему сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова заражение крови и "синдром глубокого оглушения".

В итоге прояснил ситуацию вице-мэр Москвы Леонид Печатников, который рассказал о воспалении легких у артиста. По его словам, несмотря на запущенную болезнь и сложный случай, состояние Табакова удалось стабилизировать.