Тяжелобольной Олег Табаков в коме

Стало известно, что прославленного артиста Олега Табакова ввели в состояние комы. Говорят, это сделано потому, что организм актера изнурен борьбой за жизнь.

Состояние Олега Табакова остается стабильно тяжелым. Как сообщает РЕН ТВ, прославленного артиста ввели в искусственную кому: по словам врачей, он находится в состоянии медикаментозной седации. Журналисты отметили, что при тяжелых заболеваниях, когда состояние человека долго не улучшается, к такой мере прибегают, чтобы снять нагрузку с ослабевших от борьбы с недугом органов.

Напомним, что Табаков находится в больнице уже месяц. 25 декабря стало известно, что состояние артиста резко ухудшилось. Однако администрация театра заверила, что мэтр медленно, но верно выздоравливает и даже ходит по палате, хотя говорить о выписке преждевременно.

Информация о здоровье Табакова долгое время была противоречивой. Его сыновья Антон и Павел сообщали совершенно разные сведения. А преданная супруга, актриса Марина Зудина, обычно очень общительная с представителями СМИ, на сей раз отмалчивается.

Пресса писала о том, что у артиста произошло нагноение в зубном имплантате. Затем появилась информация, что ему сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения".

Позже о здоровье знаменитого актера высказался певец Иосиф Кобзон, не назвав точного диагноза. "Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", – сказал он на недавних съемках фестиваля "Песня года".

