Ольга Бузова закатила новый скандал на Первом канале

Ольга Бузова закатила очередной скандал во время съемок программы "Бабий бунт" на Первом канале. Певица вступила в перепалку с телеведущим Артуром Арчи.

Ольга Бузова успела попробовать себя в самых разных амплуа – она побывала и ведущей, и актрисой, и певицей. И за что бы не бралась девушка, она неизбежно привлекает к себе внимание. Злые языки говорят, что дело тут не в профессионализме, а в том, что почти каждый шаг Бузовой сопровождает скандал.

Так, не успели начаться съемки новой программы "Бабий бунт" на Первом канале, как девушка со скандалом покинула студию. Во время записи следующего эпизода она устроила публичные разборки с телеведущим Артуром Арчи. Что примечательно – конфликт произошел из-за обсуждения предыдущего скандального эпизода.

Артур Арчи на своей странице в Instagram выложил фото Ольги Бузовой с комментарием: "Это фиаско, братан, "Дом-3" на Первом канале, пора валить". Эта ремарка сильно задела певицу. Ведущий хотел объяснить свою позицию, но Ольга Бузова не дала ему договорить и стала предъявлять свои претензии.

Это фиаско братан, пора валить #vjarchi @buzova86 #дом3 на #первыйканал. и опять содранный формат (((((горюшко Публикация от Vj Archi Official Page (@vjarchi) Ноя 27 2017 в 3:57 PST

"Мы с тобой знакомы очень много лет, мы вместе ходили ужинать, мы с тобой дружили, мы с тобой общались и всегда были рады друг друга видеть...", – заметила она. По мнению певицы, с тем же успехом ведущий мог написать на своей странице "Бузова – дура".

В 12.15 Бабий Бунт на Первом ��Смотрим, обсуждаем, комментируем ������ #бузованапервом#бабийбунт#ялюблюсвоюработу Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 1 2017 в 1:04 PST

"Мне реально обидно! Я не понимаю: за что? Я что вам, поперек горла встала? Почему вы на меня всех собак срываете? Я не понимаю, что я тебе сделала конкретно? Мне обидно, понимаете?", – поделилась Ольга Бузова своей болью. Говоря эти слова, она едва не плакала. Спорить они продолжили даже после того, как ведущие объявили о завершении программы.