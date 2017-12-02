Мария Шукшина рассказала о своей болезни
"Похоже, и я поддалась всеобщей болезни, именуемой селфи. Вот вам и результат", – подписала Мария Шукшина короткий ролик. "Не судите строго – первый опыт", – добавила она.
Несмотря на заявленную неопытность, актриса показала себя как настоящий профессионал селфи. Так, она сделал не фотографию, а видео. Это позволило ей запечатлеть не только свое лицо, но и весьма подробно остановиться на фигуре, а также показать, что в этот момент происходит вокруг. Видеоселфи Мария Шукшина записала на международной парфюмерной премии FiFi Russian Fragrance Awards.
Подписчики по достоинству оценили эксперимент Марии Шукшиной. "Красотка! Во всех ракурсах!", "Кокетка! Наша!", "Продолжайте болеть селфиманией, кому же еще;)", "Маша, Вы такая настоящая! Выглядите супер! 😍", "Вам идет, отличное селфи! Вы как обычно элегантная!", – наперебой расточали комплименты комментаторы.
Отметим, пока пользователи Сети шутят, что пристрастие к селфи можно назвать болезнью, серьезные ученые подводят под это научную базу. Еще в 2014 году американские исследователи выяснили, что пристрастие к фотографированию себя и размещению полученного результата в социальных сетях можно назвать психическим расстройством. Лечения от этой болезни пока не придумано.
Впрочем, сама Мария Шукшина к самолюбованию относится со здоровой долей иронии. "Как здорово видеть вас с утра! Мне вспомнилась песня "ах какое блаженство, ах какое блаженство, знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал " 💕💕💕👍", – заметил один из комментаторов. "Ааааа! Ну, все! Утро задалось)))) Спасибооооо", – ответила ему актриса.
Дмитрию Бушину дали срок за распространение наркотиков
Фотографией на своей странице в Instagram поделилась певица Жасмин
Сергей Юрский рассказал, как начались его отношения с Натальей Теняковой
Бывший спортивный чиновник обиделся на Мутко за то, что недополучил 2,5 миллиона рублей