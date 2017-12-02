Мария Шукшина рассказала о своей болезни

На своей странице в Instagram актриса Мария Шукшина рассказала о болезни, которая поразила ее вслед за остальным населением земли. Этот недуг – пристрастие к селфи.

"Похоже, и я поддалась всеобщей болезни, именуемой селфи. Вот вам и результат", – подписала Мария Шукшина короткий ролик. "Не судите строго – первый опыт", – добавила она.

Несмотря на заявленную неопытность, актриса показала себя как настоящий профессионал селфи. Так, она сделал не фотографию, а видео. Это позволило ей запечатлеть не только свое лицо, но и весьма подробно остановиться на фигуре, а также показать, что в этот момент происходит вокруг. Видеоселфи Мария Шукшина записала на международной парфюмерной премии FiFi Russian Fragrance Awards.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Дек 1 2017 в 10:40 PST

Подписчики по достоинству оценили эксперимент Марии Шукшиной. "Красотка! Во всех ракурсах!", "Кокетка! Наша!", "Продолжайте болеть селфиманией, кому же еще;)", "Маша, Вы такая настоящая! Выглядите супер! 😍", "Вам идет, отличное селфи! Вы как обычно элегантная!", – наперебой расточали комплименты комментаторы.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Ноя 20 2017 в 12:59 PST

Отметим, пока пользователи Сети шутят, что пристрастие к селфи можно назвать болезнью, серьезные ученые подводят под это научную базу. Еще в 2014 году американские исследователи выяснили, что пристрастие к фотографированию себя и размещению полученного результата в социальных сетях можно назвать психическим расстройством. Лечения от этой болезни пока не придумано.

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Ноя 8 2017 в 11:19 PST

Впрочем, сама Мария Шукшина к самолюбованию относится со здоровой долей иронии. "Как здорово видеть вас с утра! Мне вспомнилась песня "ах какое блаженство, ах какое блаженство, знать, что ты совершенство, знать, что ты идеал " 💕💕💕👍", – заметил один из комментаторов. "Ааааа! Ну, все! Утро задалось)))) Спасибооооо", – ответила ему актриса.