В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Выводы центра судмедэкспертизы для многих не стали неожиданностью. Всем сторонам конфликта хочется, чтобы градус взаимной ненависти снизился.

Вопрос о том, является ли Вадим Казаченко отцом ребенка своей бывшей поклонницы Ольги Казаченко, с которой он регистрировал брак, долго терзал его поклонников. Да и сам певец хотел ясности: он устал жить в аду и атмосфере ненависти. Поэтому он сделал ДНК-тест, позволяющий установить родство.

"Чтобы поставить жирную точку в этой истории, осталось узнать, является ли Филипп моим сыном. Я подал на проведение ДНК-экспертизы, ее назначил суд, недавно мы сдали анализы, и я их оплатил. Это сделал я, а не Ольга, замечу. Если это мой ребенок, то я буду помогать, но только ему – не этой женщине. Пора перестать играть в принцессу, в 36 лет, и начать работать, как это делают многие женщины в нашей стране", – уверял певец корреспондента Dni.Ru накануне получения результатов теста.

В распоряжении редакции оказался документ, который, очевидно, поставит точку в затянувшемся споре. "В геноме ребенка присутствуют только такие аллели, которые обнаруживаются у матери и биологического отца. Таким образом, Казаченко Вадим Геннадиевич 13.07.1963 года рождения может являться биологическим отцом Казаченко Филиппа Вадимовича 10.03.2017 года рождения. Вероятность того, что Казаченко Вадим Геннадиевич действительно является биологическим отцом Казаченко Филиппа Вадимовича, по результатам настоящей экспертизы составляет не менее 99,99999998%. Экспертное исследование следует считать завершенным", – говорится в выводах российского центра судебно-медицинской экспертизы при Министерстве здравоохранения. К документу приложены фотографические изображения, результаты анализов и сводная таблица расчетов вероятности.