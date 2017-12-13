Чиновники потеряли капсулу с прахом Хворостовского

На родине певца разгорается чудовищный скандал. Ситуация с захоронением певца на родине кажется странной.

Прах скончавшегося 22 ноября в Лондоне баритона Дмитрия Хворостовского, согласно его последней воле, был разделен на две части. Одну урну захоронили на девятом участке престижного Новодевичьего кладбища Москвы. Вторую представители Красноярского края во главе с исполняющим обязанности губернатора Александром Уссом отправили на родину артиста.

Но после встречи со всеми почестями в аэропорту города капсула с прахом исчезла. Ее больше вообще никто не видел! Даже убитых горем родителей к ней, как говорят, не допустили. Чиновники Красноярска отвечали на вопрос обеспокоенной общественности туманно: "Капсула с частью праха до похорон будет находиться на ответственном хранении в специализированном учреждении".

Журналисты попытались выяснить, что имеется в виду под "специализированным учреждением", почему прах не отдали родителям и кто отвечает за сохранность урны. В местном правительстве не смогли ответить на вопрос о местонахождении останков артиста и посоветовали обратиться в краевой Минкульт.

Но и там ясности не добавилось. Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко не смогла сообщить, где конкретно находится капсула с прахом Дмитрия Хворостовского и в каких условиях ее содержат. А ведь она, как напоминает портал ngs24.ru, присутствовала в Москве на погребении певца и получала документы на отправку его праха в Красноярск.

Ситуация становится все более запутанной. Растяпы-чиновники отфутболивают репортеров из одного ведомства в другое, окутав местонахождение капсулы с останками великого певца завесой тайны. Поклонники боятся, что ее просто потеряли.