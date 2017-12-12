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Зачем жена всюду водит больного Караченцова

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Людмила Поргина заслуживает памятника при жизни. Ведь она заботилась о муже после аварии, заново научила ходить, говорить и радоваться жизни.
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Людмила Поргина – замечательная театральная и киноактриса. После окончания школы-студии МХАТ ее заметил сам Олег Ефремов! В "Ленкоме", куда Поргина ушла через год, она была занята во многих громких спектаклях: "В списках не значился", "Иванов", "Ясновидящий", "Три девушки в голубом", "Революционный Этюд". Но одной из самых ярких работ на сцене театра стала роль Атаманши в "Бременских музыкантах".

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Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Но после страшной автоаварии, в которую в 2005 году попал ее муж Николай Караченцов, актриса забыла о профессии и своих интересах. Любимый супруг стал смыслом и целью ее жизни. В июне 2006-го состоялась презентация книги Караченцова "Авось", последнюю главу которой дописала Людмила Поргина. А спустя год совместно с продюсером Максимом Федоровым выпустила "Антологию песен Николая Караченцова".

Сегодня Поргина рядом с мужем 24 часа в сутки. "А как иначе? – задала Людмила Андреевна риторический вопрос корреспонденту Dni.Ru. – Я замужем – за мужем, это мой любимый человек, и я готова все сделать для того, чтобы ему было хорошо. Это – единственная моя цель. Правда, женился он на мне только в 1975-м – я два года уговаривала! Но как-то сам прибежал ко мне на репетицию и спросил: "Если я скажу, что очень сильно тебя люблю, ты разведешься с мужем?" "Завтра же разведусь!" – пообещала я ему, так и сделала". 

"После того как врачи НИИ имени Склифосовского обнаружили у Коли злокачественное новообразование в легком, у нас начался новый этап в жизни – борьба с болезнью, с физической слабостью, – продолжает Поргина. – До того, как сделать первую химию, мы затаились, никуда не выходили. А когда она показала хорошие результаты, стали выходить в свет. На минувшей неделе, например, с друзьями отмечали юбилей Культурного фонда Караченцова. Кроме того, мы много путешествуем. Были в Израиле, ездили на открытие русской православной церкви в Дубае, а 29 декабря, после очередной процедуры химии, улетаем праздновать Новый год в Турцию".

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Композитор и друг семьи Елена Суржикова считает, что Поргина своим подвигом достойна памятника при жизни: "Люда просто делает жизнь мужа ярче, интереснее, насыщеннее. Возит Караченцова в цирк, в театр, в Китай, Германию, Израиль, чтобы он не чувствовал себя затворником. К Николаю Караченцову всюду подходят люди, берут автографы, фотографируются с ним – его такое внимание всегда трогает до слез. Он постоянно плачет от осознания, что его не забывают, помнят и любят". 

Автор: Феликс Грозданов12 декабря 2017, 12:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

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