Рыдающая дочь покаялась после смерти Броневого

Дочь Знаменитого артиста Леонида Броневого Валентина попросила у умершего актера прощения. Женщина впервые за долгое время пообщалась с журналистами.

"Папа, прости меня за все. Если считаешь, что я в чем-то виновата, прости меня. Я тебя очень люблю, ты мой отец. Очень жаль, что все так получилось", – не сдерживая эмоций, произнесла Валентина Леонидовна на шоу "Пусть говорят", очередной выпуск которого был посвящен памяти великого артиста.

Валентина Леонидовна рассказала, как тяжело приходилось ее отцу, когда первая супруг артиста и мать Валентины скончалась от рака. Девочке тогда было всего 4 года. "Ему было очень тяжело, я понимала многие вещи уже. Мы жили непросто, бедно, голодно. Не было работы у отца, когда он приехал. Не всегда было, что поесть. Потом постепенно началась работа, мы начали как-то выживать. Чтобы нормально работать отцу, а мне учится, не было условий, мягко говоря. Ему надо было учить роли, а негде. Надо идти в туалет, а там еще 25 человек. Таким трудом, так мы жили", – рассказала дочь Леонида Броневого ведущему передачи Дмитрию Борисову.

Кроме нее в студию передачи были приглашены родные и близкие актера. Вдова "куплетиста Велюрова" рассказала о последнем выходе артиста на сцену, после которого у Броневого отказали ноги. "3 ноября он сыграл свой последний спектакль. Неожиданно ему стало плохо, отказали ноги. Его доставили в больницу, где он месяц и пролежал. С ним никого рядом не было, он умер рано утром", – сквозь слезы вспоминала Виктория Броневая.

Напомним, несколько лет назад Валентина Леонидовна дала откровенное интервью, в котором рассказала, чтоуже давно не общается с отцом. Она предположила, что виной этому непониманию его нынешняя супруга. "Когда отец слег в Киеве, я очень хотела прилететь к нему, но, оказалось, меня там не очень-то и ждут. Не хочу обвинять ни папу, ни его жену Викторию Валентиновну – никого… Но уже много лет я не вижусь с Леонидом Сергеевичем. У отца, как у многих талантливых людей, сложный характер. Конечно, детей и родителей не выбирают. Что делать, так сложилось. Но не оставляю надежды, что когда-нибудь, как и раньше, снова буду общаться с папой. Очень этого хочу!" – рассказывала Валентина Броневая. После этого интервью в обществе распространился слух, что актер поссорился со своей дочерью и не хочет ее видеть.

Народный артист СССР скончался утром 9 декабря после продолжительной болезни на 89-м году жизни в Москве. За свою насыщенную карьеру Леонид Броневой сыграл в 40 фильмах, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кино – "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Небеса обетованные". Броневого похоронили на 5-м участке Новодевичьего кладбища. Рядом – могилы Владимира Зельдина, Льва Дурова и Ильи Глазунова.