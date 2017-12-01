Вдова Марьянова объявила о важной дате

Сегодня, 1 декабря, исполнилось бы 48 лет актеру Дмитрию Марьянову. О важной дате вспомнила его вдова Ксения Бик.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Ксения Бик сделала свежую публикацию. На черном фоне женщина написала такие слова: "Сегодня ты появился на свет. Единственный. Навсегда. Навечно. ДО ВСТРЕЧИ, родненький... До встречи..."

Таким образом Ксения объявила (а многим – напомнила), что сегодня, 1 декабря, актеру Дмитрию Марьянову исполнилось бы 48 лет. Многочисленные подписчики быстро отреагировали на публикацию. Ксении посоветовали вспоминать только доброе и хорошее.

"Сегодня день памяти, а не скорби. Пусть вспоминается толь самое доброе и хорошее, и никак по-другому(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. -Прим. ред.)", "Мало артистов, которые кажутся своими, родными, почти членами семьи... А вот Дмитрий – такой. И сейчас хочется думать, что он есть.. и сказать – С Днем Рождения тебя, Димочка! Ты всегда был выше радуги... и всегда будешь... ", "С Днем Рождения, талантливый, добрый, светлый, остроумный, обаятельнейший... высокий Человек...", "без него свет был бы не свет...и теперь все мы, увы, узнали, что такое тьма...спасибо, что был, есть и будешь! всегда! в памяти! в сердцах многих и многих!....￼" – высказались поклонники артиста.

Ранее Ксения Бик написала душераздирающее послание артисту. Вдова призналась, что ей очень тяжело, ведь каждый сантиметр в доме напоминает о любимом муже: "Мой любимый, единственный мальчик...мысль о том, что ты на долгих гастролях, спасала первые две недели. А потом перестала "работать". Глубину ужаса невозможно передать словами. Дома каждый сантиметр пропитан... каждый предмет: от вещей до конфет. Кто поймет эту странность: берешь конфету, которая одиноко лежала на полочке, и мысль, как лезвие: "Димка привез из Ростова..." И даже фантик прилипает к ладони. Кусочек за кусочком уходит в никуда".

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены.