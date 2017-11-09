Кончаловский неожиданно повел себя в секс-скандале

Андрей Кончаловский высказался о секс-скандале, главным героем которого стал известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Прославленный режиссер повел себя весьма неожиданно, высказав мысль, что мужчины "должны приставать" к женщинам.

Андрей Кончаловский работал в Голливуде, знает его изнутри, поэтому журналисты поинтересовались его мнением относительно секс-скандала, главным действующим лицом которого стал всемирно известный продюсер Харви Вайнштейн. Сразу несколько актрис обвинило его в домогательствах.

Российский режиссер оказался довольно краток. "Да глупость все это! А что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда стоял на этом", – высказался Кончаловский. Далее режиссер развил свою мысль. "Мужчины должны приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться. Лев Толстой сказал: "Барышни любят, когда их тискают". Получается, надо подавать в суд на весь мужской пол. Это все нормальная истерия и манипуляция массами", – цитирует Андрея Кончаловского газета "Известия".

На вопрос, возможен ли такой скандал в России, режиссер не дал однозначного ответа. "Не знаю. Может быть, в пределах Садового кольца тоже начнется такая глупость. Но на мой взгляд, это как-то несерьезно. Понимаете, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Слава Богу, мы живем в стране, где политическая корректность не дошла до абсурда. Когда мужчину нельзя называть мужчиной, а женщину женщиной и надо называть их "личность". По-моему, это аберрация неоконсерваторов-глобалистов, которая губительна для семьи. И вообще для всего", – заключил режиссер.

Отметим, что ранее актриса Любовь Толкалина попала в скандал, когда комментировала шумиху вокруг Харви Вайнштейна. "Сексуальные домогательства – это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо – ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо..." – приводили такие слова Толкалиной различные СМИ. Поднялся жуткий скандал. В итоге, актриса заявила, что ее слова вырвали из контекста.