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Шоу-бизнес

Бузова показала свадебное платье

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova
Сестра Ольги Бузовой Анна показала своим подписчикам в Instagram свадебное платье. Поклонники подумали, что девушка собирается замуж.
прочитано 351 раз

На фотографии сестра знаменитой телеведущей позирует в роскошном подвенечном наряде с длинным шлейфом. Голову девушки украшает диадема. Подписчики Анны заподозрили, что та планирует расписаться со своим гражданским мужем, с которым ее связывают многолетние отношения. "Неужели свадьба? Поздравляю", "Ты замуж выходишь?", "Мне кажется это фотосессия", "Невероятной красоты невеста будет", писали пользователи.

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На Бузову напали после госпитализации сестры

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Сама Анна много раз говорила, что замуж пока не собирается и относиться к институту брака спокойно. В интервью она рассказывала, что ее парень уже давно сделал ей предложение, но тогда у пары не было денег на организацию церемонии, а когда средства появились, пропало желание. Помимо этого Анна говорила, что если захочет узаконить отношения, то сделает это, просто расписавшись в ЗАГСе.

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Позже выяснилось, что девушка приехала в магазин платьев за вечерним нарядом, но не удержалась и примерила одеяние невесты. "Нежность, грациозность, красота, изящество – это что-то невероятное", – написала девушка в своем Instagram.

Напомним, ранее Анна Бузова подверглась резкой критике после госпитализации известной исполнительницы. Девушке пришлось оправдываться перед поклонниками творчества ее родственницы. Сестре звезды пришлось оправдываться за то, что она ведет нормальную жизнь, пока ее родственница в больнице.

"Прошу шквал негатива, связанный с тем, как я могу улыбаться, ходить, дышать, и в целом жить, когда сестра болеет, остановить. Будьте добрее, берегите себя и своих близких и не болейте", – заявила расстроенная Анна Бузова все своим недоброжелателям. 

Автор: Михаил Войцеховский8 ноября 2017, 21:05

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