Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
Алла Пугачева в последнее время редко выходит в свет, но пропустить закрытие блока московских показов ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта" не смогла. Она очень любит талантливых людей и красивые постановки.
Примадонна не сдержала эмоций и в порыве страсти бросилась на лед, чтобы поздравить артистов и обнять своих любимчиков – Илью Авербуха и Алексея Ягудина. Она соблазнила фигуристов на комплименты. Зал, уже несколько минут аплодировавший спортсменам стоя, встретил певицу восторженным ревом.
За наряд Примадонны отвечал Алишер. Маленькое черное мини-платье он дополнил подчеркивающим талию широким ремнем. Черные высокие сапоги придали образу законченность. Алле Борисовне всегда удается удивить внешним видом, даже если она специально не старается.
"Выгляжу я для своих лет неплохо. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку. Я давно выбрала мудрую позицию безвкусно одетой бабенки. Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция. Раньше не было денег и надо было выкручиваться. И фигуры не было. Но дело даже не в фигуре, а в образе. Не хочу показывать себя как на подиуме. Одежда должна гармонировать с творчеством", – уверена Пугачева.
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