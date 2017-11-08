Жена прогнала хватающегося за сердце больного Казаченко

Певец Вадим Казаченко и две его жены Ирина Аманти и Ольга Мартынова встретились в студии скандально известного ток-шоу "Пусть говорят". Когда все трое оказались в непосредственной близости друг от друга, артисту стало плохо, и Ирина Аманти повелела ему покинуть помещение, что он, хватаясь за сердце, и сделал.

Вадим Казаченко и Ирина Аманти в очередной раз стали гостями ток-шоу, на котором во всех подробностях обсуждался их любовный треугольник, третьей в котором является молодая жена артиста Ольга Мартынова. Казаченко заявил, что Мартынова постоянно распространяет о нем слухи и прочую информацию, порочащую его честь и достоинство. "Сегодня со мной любимая жена Ирина. Осталось немного – поставить все точки по закону, в суде", – заявил артист.

Пока Аманти бегала по экспертам, сидящим в студии, демонстрируя им различные документы и справки, в студии появилась подруга Ольги Мартыновой Евгения Кириченко. Она встала перед Казаченко и обрушилась на него с оскорблениями. "Вадим, вы свинья. Вы двоеженец, у вас две жены! Я имею право это сказать", – заявила Кириченко. На защиту певца немедленно встала Аманти. Под шумок Вадим покинул студию, держась за сердце.

За кулисами артисту оказали помощь работники скорой помощи – измерили давление и сделали кардиограмму (ведь у Казаченко, говорят, был один микроинфаркт). Вскоре певец вернулся в студию. Апогеем шоу стало появление Ольги Мартыновой. Она села неподалеку от Аманти и громко заявила, что крайне недовольна большим количеством исков, поданных к ней артистом.

Казаченко, Аманти и Мартынова устроили словесную перебранку. Прочие участники программы и эксперты обступили их, чтобы те не перешли от слов к выяснению отношений посредством кулаков. Вадиму снова стало плохо, и Аманти велела ему покинуть студию. "Вадик, выйди отсюда!" – приказала артисту Ирина. Тот, держась за сердце, немедленно двинулся к кулисам. Ведущий Дмитрий Борисов объявил о завершении шоу и пообещал, что в следующем выпуске разборки Казаченко и его женщин продолжатся.

В свежем интервью Аманти объявила о том, что Казаченко временно недееспособен. "Вадим сейчас измучен, не может работать. Он перенес второй микроинфаркт", – сообщила Ирина. Казаченко пытается всеми силами заглушить скандал с молодой женой.

"Давайте перестанем раздувать эту историю в публичном пространстве, где она полнится слухами и недостоверной информацией. Все должно закончиться в спокойном режиме – в суде. Ребенку почти восемь месяцев, никаких угроз в адрес Ольги никогда не было и нет. Это ложь, провокация и часть пиар-кампании бывшей жены", – цитирует Казаченко сайт "Комсомольская правда".