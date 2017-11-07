Раскрыт страшный обман на концерте Бузовой в Москве

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Татьяна Африкантова рассказала, как известной телеведущей Ольге Бузовой удалось обеспечить переполненный зал на своем концерте в Москве.

По словам Татьяны, бывших и нынешних участников проекта принудительно свозили на выступление Бузовой. Естественно, одних звезд телестройки не хватило бы, чтобы заполнить вместительный Izvestia Hall, где состоялось шоу. Как уверяет Африкантова, часть билетов раздавалась бесплатно за несколько часов до начала концерта.

Кроме того, некоторым посетителям еще и заплатили за дружное скандирование зажигательных припевов песен Бузовой. Поголовное знание текстов знаменитых на всю страну "Мало половин" и "Под звуки поцелуев" Африкантова обусловила тем, что зрителям раздавали бумажки со словами, передает paparazzi.ru.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что очередь на концерт Ольги Бузовой была не единственной 3 ноября в Москве. Все началось пятничным утром на Тверской улице, когда российские дилеры официально начали продажу iPhone X. Люди занимали места за несколько дней и ночевали на улице.

В тот же день в Москве состоялась презентация капсульной коллекции одежды известного рэпера Oxxxymiron, которую он создал в сотрудничестве с известным брендом Reebok. Мероприятие проходило в магазине на Цветном бульваре. На презентацию могли попасть только тысяча человек, но записались в пять раз больше, передает URA.RU.

Судя по кадрам, именно эта толпа была самой многочисленной. В соревновании очередей Oxxxymiron и эксклюзивные кроссовки получают первое место, Apple и iPhone X – второе, а на почетном третьем – Ольга Бузова с песней "Мало половин".