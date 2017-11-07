Известный певец пересадил волосы со спины на голову

Лысый артист похвастался роскошной шевелюрой. Теперь все девушки от него в восторге.

Михаил Звездинский с 15 лет выступал в ресторанах, клубах и на танцплощадках. Его белогвардейский цикл имел бешеный успех у московской публики. В ресторанах, где пел Михаил, всегда был аншлаг. В 1980 году артиста арестовали по обвинению в незаконной концертной деятельности. А вышел он из мест не столь отдаленных практически лысым.

Но, чу! Сегодня певец снова может похвастаться шевелюрой. Алкогольный обозреватель "Экспресс-газеты" Вовочка Кузнецов божится, что долго не мог узнать известного исполнителя, встретив на юбилее поэта Любови Вырыпаевой. По его заверению, Михаил успешно пересадил волосы со спины на голову и "развязно ощупывал в танце Викторию Пьер-Мари".

"Я все ждал, когда же они решатся на обмен генетическим материалом, но, видимо, волосы еще не очень крепко прижились к макушке Звездинского, и Миша решил не рисковать", – уверяет журналист.

Как рассказал Dni.Ru специалист, наиболее часто пересаживают волосы с груди и живота, но также может быть взята растительность с лобка, спины, бороды, подмышечной впадины и любой другой области. Врач вырезает небольшие полоски кожи с волосами с донорской части и зашивает разрезы. Затем разрезает полоски под микроскопом – так получаются фрагменты, содержащие волосы. Далее их пересаживают в небольшие отверстия, сделанные в зоне лысины. Цена пересадки волос со спины – от 150 до 200 тысяч рублей.